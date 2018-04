Ad appena due settimane dall'inizio della nuova fase del serale [VIDEO] di Amici di Maria De Filippi, un grave lutto colpisce il programma. #Marco Garofalo è morto nella notte del 19 aprile all'età di 62 anni. Questa mattina, Federica Panicucci, a Mattino Cinque, ne ha dato la notizia e ha reputato giusto salutare quello che è stato un personaggio molto criticato ma che ha lavorato con grandi artiste e per Mediaset da molti anni.

Marco Garofalo: la carriera

La storia di Marco Garofalo è molto particolare. Da adolescente voleva fare il calciatore, ma un grave infortunio al ginocchio lo costrinse a rinunciare a questo sogno.

Così, all'età di 21 anni si è avvicinato al mondo della danza con Enzo Paolo Turchi. Dopo aver lavorato nella compagnia di Tuccio Rigano, nel 1978 è arrivato per Marco il grande esordio in tv con Alighiero Noschese e Raffaella Carrà in "Ma che sera". Dal 1989 ha lavorato per creare le coreografie di diversi show televisivi. La sua prima esperienza in questo campo è stata la riedizione in quell'anno di "Lascia o raddoppia", "Buona Domenica", "Ciao Darwin", "Bellezze sulla neve", "Occhio allo specchio!", "Fantastica Italiana", "Luna Park", "Re per una notte" e "L'Eredità". Ha lavorato con artisti importanti, tra i quali Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Laura Freddi, Natalia Estrada, Silvio Oddi. La sua caparbietà e severità sul lavoro lo hanno portato a realizzare più di 700 coreografie, ma ha attirato su di sé anche molte critiche.

Marco Garofalo: professore ad Amici nel 2009 e 2010

Il grande pubblico ha avuto occasione di conoscerlo per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come professore di ballo. Nel programma è rimasto per due edizioni, nelle quali è stato fortemente criticato per le sue coreografie. Eccentrico e provocatore, Marco Garofalo realizzava per le ragazze, allieve del talent, balletti molto provocanti e sensuali, tanto da essere tacciati di volgarità. A queste polemiche il coreografo rispondeva sempre: "una ballerina deve sapere fare tutto". Ma nonostante la sua difesa e la sua ostinazione, Alessandra Celentano ha avuto numerosi scontri con lui [VIDEO], anche molto accesi. Noti anche i battibecchi avuti con un'allieva dell'edizione 2009, Elena D'Amario, ora ballerina professionista. La ragazza considerava le coreografie create dal maestro troppo spinte, ma lui rispondeva: "Non c'è niente che possa turbare nelle mie coreografie, il corpo è espressione e una ballerina non può essere snob".

Lo scorso febbraio era tornato ad Amici per uno stage con i ballerini di questa edizione, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate velocemente. Diversi i messaggi di condoglianze sui social: Marco Salvati, Luciano Cannito, Carolyn Smith hanno espresso la loro tristezza, definendo il collega e amico un po' burbero, ma un uomo buono, un creativo e un grande coreografo. #Amici 17