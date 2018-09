Nella notte di giovedì almeno cento persone hanno perso la vita su un traghetto della Mv Nyerene, che si è rovesciato sul lago Vittoria [VIDEO] in Tanzania. Il numero preciso delle persone che si trovavano sull'imbarcazione non è semplice da definire in quanto il personale di bordo e le attrezzature sono andate perdute, ma le vittime potrebbero arrivare a duecento. Si presuppone che la nave sovraccarica si sia ribaltata quando le persone a bordo si sono spostate su un lato.

Il commissario regionale di Mwanza: 'Non posso indagare'

I media locali spiegano che l'imbarcazione poteva portare cento passeggeri, ma in realtà i dirigenti della compagnia di navigazione affermano che durante l'accaduto, il traghetto trasportava più di trecento persone.

Cento passeggeri sono stati messi in salvo, mentre trentasette si trovano in gravi condizioni. Il commissario regionale di Mwanza, John Mongella, ha affermato che altre quarantadue vittime sono state confermate venerdì, dopo le quarantaquattro di giovedì. I numeri precisi, tuttavia, devono essere ancora confermati in quanto anche la persona che ha consegnato i biglietti per il viaggio è deceduta e la macchina che ha registrato i dati è andata persa.

Quel che è sicuro è che il commissario regionale Mongella non vuol sentir discutere della rischiosità delle imbarcazioni che viaggiano sovraccariche: "Non posso indagare. In questo istante il nostro obiettivo è il salvataggio". I familiari delle vittime, invece, si scagliano contro le autorità. "Ho ricevuto una telefonata triste. Ho perduto il mio fratello minore, mia zia e mio padre", confessa una ragazza.

"Siamo davvero afflitti e sproniamo il governo a fornire un nuovo traghetto perché quello vecchio era piccolo e la popolazione è numerosa", afferma un pescatore anziano.

Tanzania: non è la prima volta che si verifica una tragedia simile

La Tanzania non è nuova agli incidenti in mare causati dalla sovrappopolazione. Sei anni fa, almeno centoquarantacinque passeggeri persero la vita su un traghetto nell'isola di Zanzibar, nell'Oceano Indiano. Nel 2011, quasi duecento persone morirono in un altro grave incidente sempre al largo della costa di Zanzibar. In centinaia si salvarono, mentre alcuni furono trovati aggrappati ai frigoriferi e materassi. Ventidue anni fa, più di ottocento passeggeri persero la vita quando la MV Bukoba si capovolse sul lago Vittoria. Quest'ultima è stata una delle più catastrofiche tragedie [VIDEO] del secolo.