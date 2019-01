Advertisement

Francesco Chiofalo ha recentemente annunciato di avere un grosso [VIDEO] tumore al cervello, che necessita di una lunga e complicata operazione di neurochirurgia per essere asportato. Il giorno dell'operazione è infine arrivato e Francesco ha salutato tutti i suoi fan su instragram prima di entrare in sala operatoria.

"Lenticchio" saluta tutti su Instragram

Francesco Chiofalo è in ospedale da qualche giorno per i consueti esami preoperatori e anche da lì ha voluto aggiornare i propri fan, che tanto gli sono stati vicini, sulle sue condizioni e su cosa gli stava accadendo.

Il ragazzo ha ripreso i corridoi dell'ospedale e spiegato cosa gli stava per succedere: si dovrà sottoporre oggi ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione del tumore celebrale che lo affligge.

L'operazione durerà verosimilmente molto ore, probabilmente circa 16-18, ed è quindi un intervento molto delicato. Il giovane è ricoverato presso l'ospedale "San Camillo", in neurologia.

Fin da quando ha scoperto la sua patologia "Lenticchio" ha voluto condividerla con il pubblico che lo ama, anche se ha fin da subito spiegato che non poteva assicurare a nessuno che avrebbe continuato ad aggiornare i suoi profili social. Per ora però, complice probabilmente anche il grande affetto che ha ricevuto, Francesco ha continuato a dialogare con il suo pubblico.

Nell'ultima storia prima dell'intervento Chiofalo ha ammesso di sperare che ben presto questa situazione sia solo un vecchio ricordo e ha voluto ringraziare tutti per la solidarietà che gli è stata dimostrata. Ma il momento è senza dubbio difficile, ancora di più per un ragazzo di soli 29 anni, che infatti ammette: "Non ho mai avuto tanta paura in vita mia".

I suoi social non verranno più gestiti da lui

In questo momento così particolare per la sua vita, Francesco ha deciso che anche lo strumento con il quale si è tenuto in contatto con i suoi tanti fan, dovesse passare momentaneamente di mano, in modo che ci fosse qualcuno pronto a dare le notizie necessarie al suo posto. Il ragazzo ha voluto spiegarlo personalmente nella sua ultima (per ora!) storia su Instragram, nella quale ha chiarito che i suoi profili social saranno affidati ad una persona che gode della sua massima fiducia.

L'uomo ha inoltre invitato tutti i suoi fan ad andare a sostenere la sua famiglia e i suoi amici che in occasione dell'intervento saranno ovviamente in ospedale (al San Camillo).

L'inizio dell'operazione

Come spiegato da Francesco il principale compito della persona alla quale ha affidato i suoi social sarà quello di informare il pubblico sull'andamento e dell'esito della sua operazione. Prontamente, in effetti, già stamattina è stato pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Chiofalo: in un post firmato "la famiglia", infatti, è stato annunciato che il ragazzo è entrato in sala operatoria alle 9.00 di oggi, mercoledì 9 gennaio, e che appena possibile verrà comunicato l'esito dell'intervento.

Non ci resta che sperare che tutto vada per il meglio.