Dopo più di 50 anni di vita insieme, Sheila Thomas, 69 anni, londinese, ha lasciato il marito David Thomas, 74 anni, per una "vecchia fiamma" ritrovata su Facebook. L'uomo, fuori di sé, per la decisione della compagna, ha aspettato che rientrasse a casa per prendere alcune cose e l'ha accoltellata a morte. [VIDEO] Il pensionato ha sempre negato l'omicidio (affermando di essersi ferito durante una colluttazione), ma i giudici, che in questi giorni, stanno seguendo il processo, non sembrano avere dubbi: Thomas è colpevole.

La storia, riportata dal Daily Mail e da altri quotidiani inglesi sta facendo il giro del mondo.

Ritorno di fiamma

All'inizio di giugno, Sheila Thomas grazie a Facebook ha riallacciato i contatti con un vecchio amico, Victor Cassar, 74 anni.

L'uomo, ha iniziato a corteggiarla e a flirtare con la 69enne che, dopo qualche settimana, è "capitolata" e ha deciso, nonostante un lungo matrimonio e 5 figli, di dare un taglio alla vecchia vita e ricominciare da capo. Così Sheila ha fatto le valigie e, il 28 giugno, ha lasciato la sua casa di Herne Hill, distretto a sud di Londra, per andare a vivere con il nuovo fidanzato.

La donna ha spiegato ai figli e all'ormai ex marito David che con Victor, finalmente, era di nuovo felice e che si meritava una nuova vita dopo essere stata "infelicemente sposata per 40 anni".

Il terribile omicidio

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, nelle vesti del procuratore Brian O’Neill, David Thomas, non è riuscito ad accettare la separazione dalla moglie e ne era ossessionato: l'uomo aveva anche confidato ad un amico di aver comprato una pistola e, da quando era rimasto solo, tormentava i parenti per conoscere il nuovo indirizzo della moglie.

Uno dei generi, per assecondarlo, gli aveva anche fornito un falso recapito e, in seguito a questo, Thomas, si era molto arrabbiato.

Il 24 luglio, Sheila, è rientrata nella sua vecchia abitazione: voleva recuperare alcuni effetti personali e il marito le aveva assicurato che non sarebbe stato in casa. Questa però era una bugia. L'uomo, infatti, si era nascosto in una stanza per cogliere di sorpresa la moglie ed aggredirla prima verbalmente e poi con un grosso coltello da cucina.

Un vicino che stava facendo giardinaggio ha raccontato di aver sentito gli ex coniugi litigare e poi delle urla disperate; così ha chiamato il 999 e ha dato l'allarme.

Gli agenti di polizia arrivarono immediatamente sul posto e David Thomas, in un primo momento non rispose; poi, uscì, sanguinante, spiegando che la moglie era al piano di sopra e avevano avuto una colluttazione.

La versione del pensionato, però, non ha mai convinto gli inquirenti - convinti che l'uomo si sia accoltellato da solo per scagionarsi - e lo hanno incriminato e portato a processo per omicidio [VIDEO]. Nelle prossime settimane la Corte si pronuncerà in merito alla vicenda.