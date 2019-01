Advertisement

Advertisement

Un'altra scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 si è registrata nella notte alle ore 00.50 a Milo, in provincia di Catania, ad una profondità di due chilometri. Secondo le prime indiscrezioni della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o edifici [VIDEO], contrariamente a quanto avvenuto nelle settimane precedenti. La popolazione spaventata si è riversata in strada. Le scosse potrebbero essere provocate dai movimenti che sta manifestando il vulcano Etna in queste ultime settimane.

Leggi anche Tragedia in Campania: Lucio cade dalla finestra e perde la vita

Nuova scossa nella notte di magnitudo 4.1, fortunatamente non si registrano danni

Questa notte, alle ore 00.50 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro localizzato a Milo, in provincia di Catania.

Advertisement

E' l'ennesimo caso di terremoto dopo le precedenti scosse con tutta probabilità provocate dal vulcano Etna [VIDEO], che in questi giorni ha provocato altri terremoti di grande entità. Stando a quanto riferisce l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato con una profondità di due chilometri nei pressi dei paesini di Zafferana, di Linguaglossa e di Sant'Alfio, oltre che della cittadina di Milo. Avvertita la scossa di terremoto, le persone si sono riversate in strada e hanno diffuso la loro allerta sui social network, ma il Dipartimento della Protezione Civile rassicura sulle condizioni della zona con un comunicato ufficiale. "Non ci sono danni a persone o cose" precisa, e aggiunge che insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia seguirà l'evolversi della situazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel frattempo, non sono state registrate telefonate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini.

Una scossa è stata avvertita anche a Messina

Durante la notte del 9 gennaio 2019, e precisamente alle ore 1.40 è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 anche nei pressi della città di Messina. Anche qui l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oltre ai gradi di magnitudo ha diffuso la profondità del sisma: si parla infatti di una profondità di 135 chilometri. Anche in questo caso non si sono registrati danni, anche se la situazione è ancora tutta in divenire: si attendono aggiornamenti dalla Protezione Civile che ovviamente seguirà l'evolversi degli eventi. Il livello di allerta rimane comunque alto viste le scorse settimane, quando alcune scosse hanno provocato danni a persone e cose. Seguiranno di certo aggiornamenti.