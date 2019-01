Annuncio

Per alcune ore è circolata una notizia che sta generando un po’ di sgomento [VIDEO], riguardante l'arresto del cantante Gianluca Grignani. Infatti una nota testata giornalistica, Il Messaggero, nella giornata di ieri ha pubblicato un articolo in merito che diceva testualmente: "Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci e pugni due carabinieri: arrestato". Dopo la diffusione di tale informazione, i fan del cantante hanno iniziato a chiedersi cosa ci fosse di vero.

La tensione è stata così elevata da spingere il diretto interessato ad intervenire: Grignani sui suoi social, infatti, ha smentito la vicenda minacciando anche querele. A quanto pare si è trattato di un errore da parte de Il Messaggero, che avrebbe pubblicato una notizia risalente al 2014.

Gianluca Grignani smentisce su Facebook la vicenda dell'arresto e minaccia querele per diffamazione

Gianluca Grignani è finito al centro della bufera mediatica a causa di un articolo pubblicato sul suo conto. La testata giornalistica “Il Messaggero”, infatti, nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato un articolo in merito al suo arresto: il cantante, secondo tale fonte, sarebbe stato arrestato in seguito ad una rissa con due carabinieri. Nel giro di pochissime ore è scoppiato il caos e il diretto interessato ha sentito il bisogno di intervenire. Gianluca Grignani, infatti, sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post nel quale ha smentito categoricamente la vicenda e non solo: il cantante ha anche minacciato di querelare le persone che lo hanno diffamato in questo modo.

Grignani ha detto: "Smentisco la notizia dove lasciano intendere che io sia stato arrestato". Dopo aver chiarito il grosso equivoco, ha proseguito dicendo che i suoi avvocati fossero già all'opera per querelare i responsabili della diffusione della notizia. Infine, ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan spiegando di trovarsi all’interno del suo studio musicale a registrare.

Dopo la bufera, l'articolo è stato prontamente rimosso dal web

Cosa sia accaduto realmente non è ancora del tutto chiaro [VIDEO], ma a quanto pare la testata giornalistica ha erroneamente pubblicato una notizia risalente ad oltre 4 anni fa. L'episodio, dunque, è molto vecchio e ampiamente risolto a suo tempo.

L'articolo in questione non è più reperibile sul web dal momento che, dopo la bufera, è stato prontamente rimosso dalla testata giornalistica, accortasi dell'errore. Ad ogni modo, Gianluca Grignani non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico e la sua disapprovazione per l'equivoco ed è sembrato pronto ad andare fino in fondo alla vicenda.