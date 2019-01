Annuncio

Annuncio

Ieri, lunedì 21 gennaio, è andata in onda la prima puntata della serie evento più attesa dell'anno Adrian, con protagonista assoluto Adriano Celentano, o almeno così sarebbe dovuto essere. Lo spettacolo trasmesso, infatti, ha generato il caos per alcune motivazioni. Il pubblico a casa, infatti, non ha affatto apprezzato il fatto che Adriano Celentano sia apparso sul palcoscenico solo per 5 minuti circa. Tutti si aspettavano di vedere qualcosa in più. In effetti, lo spettacolo di ieri, di introduzione alla serie animata, ha messo in evidenza non poche incongruenze. [VIDEO]Innanzitutto lo show è finito un'ora prima del previsto e si presume, secondo quanto riportano alcune testate di Gossip, che la motivazione sia riferita al protagonista.

Celentano avrebbe lasciato lo spettacolo per protesta.

Adrian finisce un'ora prima: tra il pubblico scoppia il caos

Per settimane la rete di Canale 5 non ha fatto altro che mandare in onda la pubblicità del tanto atteso spettacolo di Andriano Celentano, seguito dalla serie evento Adrian.

Advertisement

Il pubblico, pertanto, aveva riposto molte aspettative nello show che, però, si è rivelato molto deludente. Il motivo di tanto rammarico risiede nel fatto che i telespettatori si aspettavano che il protagonista della serie fosse molto più presente sul palco. La parte iniziale dello spettacolo ha, invece, visto come prima figura Nino Frassica, il quale ha intrattenuto il pubblico per diverso tempo. Solo successivamente è intervenuto Adriano Celentano, che ha presenziato sul palco per 5 minuti esatti. Inutile ribadire quanto il pubblico sia rimasto deluso dalla situazione, tuttavia, è necessario mettere in evidenza altri particolari. Qualcosa sembra sia andato storto, dal momento che lo show è finito un'ora prima del previsto.

Adriano Celentano avrebbe lasciato lo spettacolo per protesta

Si vocifera che Adriano Celentano possa aver lasciato lo spettacolo come forma di protesta per qualche ragione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il condizionale è d'obbligo; ad ogni modo, sembra che sia lui che sua moglie Claudia Mori siano andati via dallo show anticipatamente. Ma non è tutto. Pare, infatti, siano state registrate anche altre due assenze: quella di Michelle Hunziker e Teo Teocoli, avvenimenti che hanno spiazzato tutti. [VIDEO] Quali siano i motivi nascosti dietro tali imprevisti, una cosa è certa: lo show è finito un'ora prima. Sarebbe dovuto terminare oltre la mezzanotte e, invece, si è concluso alle 23.15. Cosa sarà successo? Si attendono chiarimenti.