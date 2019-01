Annuncio

La serie evento di Adriano Celentano, intitolata 'Adrian', che ha esordito ieri 21 gennaio con la prima puntata, ha deluso i telespettatori. Gli ascolti registrati, infatti, si sono rivelati molto deludenti e sul web è scoppiata la polemica in pochissimo tempo, specie in virtù della fugace apparizione del protagonista sul palcoscenico.

Ascolti deludenti per la serie evento 'Adrian' di Adriano Celentano

Da diverse settimane a questa parte non si stava facendo altro che parlare della serie evento 'Adrian', incentrata sul cantante Adriano Celentano.

La serie è stata introdotta da uno spettacolo di presentazione durante il quale il pubblico da casa si aspettava di vedere il loro beniamino. Questo, però, non è accaduto, o meglio, è accaduto ma solo per pochissimi minuti.

Il pubblico dal vivo è rimasto estremamente deluso dalla situazione, così come quello da casa. Infatti, il programma, soprattutto nella seconda parte, ha registrato un livello di ascolti molto inferiore alle medie stimate. [VIDEO]

Lo spettacolo di presentazione della serie ha ottenuto il 21,9% di share, tenendo occupati 6 milioni di telespettatori nella prima parte. Quando, però, è stata mandata in onda la serie animata, gli ascolti sono calati notevolmente: 19,08% di share con 4 milioni e mezzo di spettatori.

La polemica sul web sulla 'fuga' di Adriano Celentano

A quanto pare, la maggior parte del pubblico non ha affatto apprezzato lo spettacolo messo in scena da Adriano Celentano. In particolar modo, a non essere gradita, è stata la fugace apparizione del protagonista. La maggior parte dello spettacolo, infatti, è stato portato avanti da Nino Frassica.

Successivamente, e solo per 3 minuti, è salito sul palco Adriano Celentano, il quale ha brindato con un bicchiere di vino ed è subito scappato via. Il pubblico che, in un primo momento, lo aveva accolto con entusiasmo, secondo alcune testimonianze, si è ritrovato a fischiare e a borbottare non comprendendo il motivo della sua fuga. La trasmissione sarebbe dovuta finire a mezzanotte ma non è stato così [VIDEO]. Alle 23.15, infatti, è andato in onda il telegiornale ponendo fine anticipatamente allo show.

Nelle ultime ore, sul web, non si sta facendo altro che dare adito a polemiche riguardanti i motivi celati dietro questo 'ritiro' inaspettato. Si vocifera che Adriano Celentano possa aver avuto delle discussioni dietro le quinte, o con il pubblico, e abbia così deciso di lasciare anticipatamente il palco. Ad ogni modo si attendono ulteriori aggiornamenti.