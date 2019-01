Annuncio

Una vicenda complicata [VIDEO] della quale è protagonista Lele Mora. Il noto agente di vip mesi fa, a maggio, si è recato in un campo nomadi a Milano con una ingente quantità di denaro in contanti con l'obiettivo di acquistare degli alcolici. L'operazione non è, però, andata a buon fine e l'uomo è stato derubato ed è diventato vittima di estorsione.

Lele Mora e la rapina nel campo nomadi

Secondo quanto si apprende oggi da diversi giornali nazionali, in particolare dal Corriere, Lele Mora sarebbe stato tentato da un uomo che lo ha avvicinato e gli ha proposto un'allettante operazione economica: acquistare champagne in quantità a prezzi molto convenienti.

Lele Mora è stato dunque accompagnato da un pluripregiudicato nel campo nomadi, con l'intenzione di concludere il grande affare. A quanto pare, Mora aveva con sé una cifra ingente, ben 40 mila euro, in contanti.

Lo scopo della spedizione sarebbe stato quello di aggiudicarsi una partita di Dom Perignon e Cristal a prezzi stracciati.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Lele Mora agli inquirenti, l'uomo sperava di ricavare circa 10 euro a bottiglia. L'ex agente dei vip, inoltre, ha spiegato di aver saputo che si stavano recando nel campo solo una volta arrivati a destinazione. Qui l'uomo ha subito la rapina: gli hanno fatto credere di andare a prendere i prestigiosi alcolici e, invece, gli hanno preso il denaro con la forza. A questo punto, Mora non avrebbe avuto neanche il tempo di protestare, visto che immediatamente hanno fatto irruzione delle donne che annunciavano a gran voce l'arrivo della polizia: a questo avvertimento è seguita una scena da film, con urla, altri uomini che correvano, rumore di spari.

Un gruppo di persone avrebbe cacciato Lele Mora dal campo, lasciandolo quindi senza i soldi e senza gli alcolici che gli sarebbero serviti per concludere il suo affare.

L'estorsione e le successive aggressioni

Ma la complicata e difficile vicenda non si è conclusa qui. I 40 mila euro che Lele Mora aveva portato nel campo, infatti, gli erano stati almeno in parte prestati dal pluripregiudicato che, poi, lo ha accompagnato nel campo rom.

L'uomo, dopo la rapina, ha quindi richiesto in maniera pressante i soldi indietro, ricorrendo anche a minacce, aggressioni ed estorsioni. Una vicenda dolorosa sulla quale sta indagando la procura di Milano, dopo aver individuato il presunto estorsore, che avrebbe colpito persino degli amici di Lele Mora, sperando di riuscire così ad ottenere i soldi che tanto agognava. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli in merito a questa vicenda che ha ha coinvolto l'ex amico di Fabrizio Corona, Lele Mora.