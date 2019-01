Advertisement

Advertisement

Richard Mason, un uomo inglese di 55 anni, ha scoperto che i tre figli avuti con l'ex moglie non sono i suoi dopo 20 anni. La vicenda è emersa dopo che i medici hanno diagnosticato all'uomo la fibrosi cistica, una malattia che rende sterili fin dalla nascita. Dopo la scoperta l'uomo si è definito distrutto, i rapporti con i figli si sono incrinati, così come anche quelli con la ex moglie [VIDEO]. La vicenda è finita sulla nota testata giornalistica Daily Mail.

Milionario scopre dopo 20 anni l'infedeltà della moglie

I medici gli hanno recentemente diagnosticato la fibrosi cistica, una malattia che rende sterili fin dalla nascita.

Leggi anche Calabria, 55enne si estrae i denti da solo e muore per una setticemia

Così Richard Mason, un uomo d'affari inglese di 55 anni, ha scoperto dopo 20 anni che i tre figli avuti con l'ex moglie (un ragazzo di 23 anni e due gemelli di 19) in realtà non sono suoi.

Advertisement

Così, dopo così tanto tempo, si è scoperto che la donna ha avuto una relazione extraconiugale, confermata poi da lei stessa, e che l'uomo è rimasto all'oscuro della faccenda come se nulla fosse. L'uomo aveva divorziato dalla sua consorte Kate per motivi diversi [VIDEO]nel lontano 2008, ma i rapporti, già compromessi, si sono ulteriormente complicati a causa di questa notizia. Nonostante li abbia cresciuti lui a tutti gli effetti, il padre 'per adozione' e i figli non hanno quasi più contatti. L'uomo racconta di seguirli spesso su Facebook, ma a conti fatti è stato totalmente estromesso dalle questioni private e familiari dei figli. 'All'improvviso mi sono reso conto di non avere figli', racconta.

L'ex moglie ha dovuto pagare, mentre nel Regno Unito si è aperto un dibattito

L'ex moglie Kate per questa storia è stata citata in giudizio per frode e ha dovuto versare lei la somma di 250 mila sterline, a dispetto dei soldi richiesti dal marito al momento del divorzio: un gesto che è stato fatto per mantenere segreta l'identità dell'amante della moglie.

Advertisement

L'uomo ha rivelato al mondo questa sconcertante notizia soprattutto perché ha intenzione di conoscere il vero padre dei tre ragazzi, ma probabilmente nemmeno lui è a conoscenza di questi tre figli avuti con la donna, sua amante per anni. Nel frattempo l'opinione pubblica si interroga sulla questione: secondo alcuni, non essendo padre dei ragazzi, l'uomo non dovrebbe avere alcun diritto di esserci nei loro eventi importanti; mentre l'altra parte si schiera a favore di Richard, credendo fermamente che, avendoli cresciuti come se fossero figli suoi, lo sono realmente anche se non lo sono dal punto di vista biologico.