Tragedia nel casertano, precisamente a Marcianise, dove un uomo di 37 anni, Ermanno Di Giacinto, è deceduto dopo aver accusato dei fortissimi dolori allo stomaco. Era appena tornato da lavoro, presso un bar di Capodrise, località non molto distante dal luogo del fatto di cronaca. Immediatamente l'uomo è stato trasportato in ospedale per i controlli del caso, poi però improvvisamente la situazione sarebbe peggiorata, portando il 37enne al decesso. Forse, ma le reali cause del decesso sono ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo è stato stroncato da un'improvviso arresto cardiaco.

Al suo arrivo in ospedale, precisamente al Santella, struttura sanitaria situata nella stessa cittadina campana, pare che la sua situazione fosse già critica. Tutto è accaduto subito dopo la mezzanotte: verso le 5 del mattino di ieri il soggetto è spirato, lasciando nello sconforto più totale la sua famiglia.

Era stato già ricoverato durante le festività natalizie

Pare inoltre che il 37enne avesse avuto qualche problema durante le feste di Natale, sempre per problemi simili. Nonostante fosse stato ricoverato in quell'occasione, presto era tornato a lavoro. I sanitari avrebbero davvero lottato con tutte le loro forze per strappare il Di Giacinto alla morte. Nella stessa Marcianise, Ermanno era molto noto, come detto, per la sua professione di barista. Non si sa inoltre che cosa abbia potuto provocare i forti dolori allo stomaco della vittima. Una tragedia [VIDEO] che ovviamente ha lasciato a bocca aperta tutta la comunità, e soprattutto i suoi familiari, distrutti dal dolore per una scomparsa improvvisa, che nessuno si aspettava. Oltre ai suoi genitori, il 37enne lascia anche altri 3 fratelli e 2 sorelle.

Oggi i funerali a Marcianise

Mentre andiamo online, si preparano le esequie dello sfortunato 37enne. Le stesse infatti si terranno alle ore 11:30 di oggi, presso il santuario Nostra Signora di Fatima, situato sempre nella stessa cittadina campana. Tutta Marcianise è pronta a dare l'estremo saluto a Di Giacinto. Un dolore immenso che viaggia anche sui social network, in cui gli internauti esprimono tutto il dolore per quanto capitato ad Ermanno, e si stringono intorno alla sua famiglia. Sicuramente nei prossimi giorni i motivi del decesso dell'uomo saranno chiariti in maniera definitiva, ma a quanto pare, (e lo precisiamo nuovamente), si è trattato proprio di una tragica fatalità [VIDEO], che ha spiazzato tutti quanti.