E' accaduto a Milano, tra la notte di venerdì 25 e sabato 26 gennaio, intorno alle ore 3:30 in Tangenziale est, un'auto che percorreva l'A51 è entrata contromano causando un grave incidente. Il bilancio della tragedia è di un morto e quattro feriti, di cui una donna e tre uomini che sono stati condotti in ospedale in "codice giallo", in condizioni abbastanza gravi, ma sembrerebbero essere fuori pericolo di vita. I veicoli interessati sono tre: una Mercedes, un’utilitaria e un furgone Opel.

Sul posto hanno partecipato ai soccorsi il 118, la Polstrada e i vigili del fuoco che sono intervenuti con due auto-mediche e tre ambulanze. La Tangenziale è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore.

La dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente al momento rimane poco chiara ed è in fase di verifica insieme alle cause che hanno spinto l'automobilista ad entrare in Tangenziale contromano, forse il buio, la stanchezza causata dall'ora tarda, una distrazione e la mancanza del transito di auto che potesse rendere ben visibile il senso di marcia. Per evitare episodi simili lungo gli svincoli erano già presenti cartelli di "Alt" per prevenire manovre pericolose. La disgrazia si è verificata [VIDEO]verso nord, fra Cascina Gobba e Lambrate e subito dopo la Tangenziale est è stata barricata alla circolazione per permettere ai soccorritori di lavorare e mettere in atto i primi accertamenti del caso e poi di nuovo resa disponibile al passaggio dopo circa tre ore. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con delle cesoie e dei divaricatori per estrarre la vittima dalle lamiere dell'automobile.

Il veicolo responsabile dell'accaduto, che è entrato contromano, dopo una folle e azzardata corsa si è schiantato con gli altri veicoli. Questo era guidato da un uomo di 52 anni che viveva a Cassina Dé Pecchi, nei dintorni di Milano. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi l'uomo era imprigionato tra le lamiere e non è stato possibile fare molto se non dichiararne la morte [VIDEO]. I feriti invece, da quanto si apprende sarebbero stati gravi ma fuori pericolo da subito, sono stati trasportati in strutture ospedaliere diverse: San Raffaele, Niguarda e Policlinico. Le persone rimaste ferite sono una donna di 21 anni e tre uomini di 26, 30 e 47 anni.

Tuttora sono in corso le indagini e gli accertamenti degli inquirenti di Milano che faranno luce sull'accaduto. Nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più chiaro del fatto.