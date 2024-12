Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 28 dicembre nella Contrada Monaco, nel comune di Strongoli, in provincia di Crotone. Una Fiat Punto SX si è ribaltata finendo fuori strada in un canale di scolo posto al margine della carreggiata. L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina ha evitato il peggio: la donna che era al volante è stata salvata e affidata alle cure del personale del 118 per il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per accertare le cause dell'incidente.

L'incidente e l'intervento dei soccorsi

Erano circa le ore 11:30 quando è scattato l’allarme per un incidente stradale in Contrada Monaco. La Fiat Punto SX, condotta da una donna di 62 anni residente a Strongoli, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltata su un lato e è finita in un canale di scolo adiacente alla carreggiata. L'auto si è fermata in una posizione precaria, che ha reso difficile per la conducente uscire autonomamente dall'abitacolo.

Immediato è stato l’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina, che ha estratto la donna in sicurezza. Una volta liberata, è stata affidata al personale del 118, che l'ha trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Dinamiche ancora da accertare

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e saranno oggetto di indagine da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi.

La zona di Contrada Monaco, seppur non particolarmente trafficata, presenta alcuni tratti insidiosi che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

La Fiat Punto SX, dopo essersi ribaltata, ha subito danni significativi. Intanto i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante.

Un altro incidente anche a Reggio Calabria

Nelle ore precedenti anche a Reggio Calabria, un incidente stradale aveva coinvolto alcuni veicoli.

Il fatto è avvenuto esattamente sul Ponte di San Pietro, in corrispondenza dell’incrocio regolato dai semafori delle "bretelle" del Calopinace.

Due veicoli sono rimasti coinvolti in una collisione che non ha causato feriti gravi, ma che ha causato rallentamenti alla circolazione. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Salvatore Zucco.