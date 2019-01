Annuncio

Nessun genitore vorrebbe mai provare l'orribile sensazione di dire addio a due figli nel giro di poco di più di due anni. Purtroppo questo è il dramma che stanno vivendo ora Josè Rosellò e Victoria Garcia, madre e padre del piccolo Julen, il bambino che ha perso la vita dopo essere caduto e rimasto intrappolato per 13 giorni [VIDEO] in un pozzo in provincia di Malaga, in Spagna. Solo pochi anni fa dissero addio al loro primo figlio, Oliver.

Julen, il dramma del pozzo

Aveva 2 anni e mezzo e in quella domenica 13 gennaio il piccolo Julen si trovava nella campagna di Malaga insieme ai suoi genitori per un picnic con altri parenti.

Il tempo di una telefonata per avvisare i datori di lavoro che non sarebbe andata quel giorno e il piccolo Julen, lasciato sotto la sorveglianza del padre, che in quel momento era intento a tagliare la legna, è scappato via.

Una distrazione, un attimo fatale e poi il buio. Il bambino si allontana da lui e un attimo dopo solo le urla della cugina per attirare l'attenzione sul piccolo e Josè, il padre, che si lancia in una disperata corsa. Una normale domenica in famiglia che nessuno poteva immaginare si sarebbe trasformata nell'inizio di un'agonia lunga 13 giorni, con un finale, purtroppo, dei peggiori.

Julen, la tragica morte del fratellino di 3 anni

Il dramma del piccolo Julen, purtroppo, non è l'unico che ha segnato la vita di Josè e Victoria, i due giovani genitori spagnoli. Solo pochi anni prima, nel 2017, una tragedia aveva già colpito duramente la famiglia Rosello: la morte di Oliver fratello maggiore di Julen. Un malessere improvviso, il bambino viene portato all'ospedale per dei controlli, nulla di anomalo secondo i medici che lo dimettono.

Tre settimane dopo però, mentre il padre dei bambini si trovava a Siviglia per lavoro, avviene la disgrazia: Victoria si trovava in spiaggia a Pedregalejo con sua sorella Annabel e i due figli, Oliver si accascia a terra e smette di respirare. Un attacco cardiaco aveva ucciso il bambino davanti agli occhi della madre e dei soccorritori.

Julien, la morte in fondo al pozzo

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...#DEPJulen



Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 26 gennaio 2019

Viene annunciato con un tweet da parte della Guardia Civil Spagnola: "Sfortunatamente...nonostante lo sforzo di tante persone, non è stato possibile. Le nostre sentite condoglianze alla sua famiglia". Il corpo senza vita del piccolo Julen viene raggiunto dopo 13 giorni di lavori ininterrotti dai soccorritori poco dopo l'1 di notte, a oltre 100 metri sotto terra. Finisce così la tragedia di Julen, bambino di soli 2 anni e mezzo, caduto per sbaglio in un pozzo sotto gli occhi della sua famiglia.

#depJulen, il mondo social si stringe vicino alla famiglia del piccolo Julen

Non appena sparsa la notizia del tragico epilogo, sui social inizia a comparire un hashtag per far sentire la vicinanza alla famiglia del piccolo Julen: #DEPJulien, riposa in pace Julen. Antonio Banderas, Miguel Angel Munoz (reso famoso dal suo ruolo in Paso Adelante) e molti altri vip hanno espresso le loro condoglianze attraverso un messaggio su twitter e Instagram.

Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen. 🙏 https://t.co/Pcf8Rj06OV — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 26 gennaio 2019