Scoppia la bufera su Rossopomodoro, la famosa catena di ristoranti presenti in tutta Italia con le loro pizzerie. In queste ore, infatti, sul web e sui social si è diffuso un video, girato all'interno di una cucina del punto vendita milanese, dove si vede che un uomo spruzza del deodorante addosso a delle persone straniere. Inutile dire che il filmato è stato subito bollato come razzista e in moltissimi in queste ore hanno chiesto spiegazioni. [VIDEO]

Il video dello scandalo di Rossopomodoro che ha indignato il mondo social

Nel dettaglio, infatti, in questo video che ha fatto il giro della rete, si vede un uomo che senza troppi mezzi termini spruzza del deodorante addosso a dei colleghi di carnagione nera, molto probabilmente di origine africana.

'Alza la maglietta, alza le ascelle', si sente nel video e poi ancora l'uomo chiede ai ragazzi stranieri il motivo per il quale non usassero il deodorante, per sottolineare il fatto che avessero un odoro poco gradevole.

'Ma questo (il deodorante) a casa non ce l'avete? Perché non ve lo mettete', chiede ancora l'uomo e nel frattempo si sente una voce fuoricampo che grida: 'Disinfestazione'. Insomma un filmato decisamente poco gradevole che ha scatenato un vespaio di polemiche sul web. In moltissimi, infatti, si sono indignati per questa scena ripresa all'interno della cucina di Rossopomodoro e sui social stanno dicendo addirittura di voler boicottare la catena di ristoranti dopo aver visto tale filmato.

A pubblicare il filmato per prima è stata Biancavee Ortill, la quale sulla sua pagina ufficiale Facebook ha rivelato di lavorare a Rossopomodoro e che ha scelto di diramare tale video per rendere tutti consapevoli di quello che accade all'interno della cucina in cui lavora. 'Noi sentiamo tutte le umiliazioni, siamo africani di mer..', ha scritto la donna sui social.

Un deodorante spray usato sui colleghi di colore, quasi a simulare una "disinfestazione" da #Rossopomodoro. Il video che sta facendo discutere ⬇️ pic.twitter.com/vZU04JqK9W — Sky tg24 (@SkyTG24) 28 gennaio 2019

La reazione di Rossopomodoro dopo lo scandalo

Intanto dopo il grande clamore che tale video ha suscitato sul mondo social, Rossopomodoro ha diramato un comunicato stampa ufficiale, con il quale ha scelto di fare un po' di chiarezza sull'accaduto. Per prima cosa i dirigenti hanno preso le distanze dai comportamenti spiccatamente razzisti che si vedono all'interno di tale filmato e hanno aggiunto di aver avviato anche un'indagine interna. L'amministratore delegato ha fatto sapere che a Rossopomodo lavorano persone di svariate etnie e che nel corso di questi anni non si sono mai verificati episodi spiacevoli [VIDEO]come quello testimoniato da questo video.