Annuncio

Annuncio

Dubbi ed insinuazioni nei confronti della bella Taylor Mega, protagonista di questa quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia, è stato trasmesso un filmato inerente ad un dibattito che c'è stato in diretta a Pomeriggio 5 e, mentre si parlava dell'ex fidanzata di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, qualcuno ha ipotizzato che il mestiere della Mega fosse quello della escort. [VIDEO]

Le insinuazioni su Taylor Mega dell'Isola: 'è una escort'

Ebbene sì, Striscia la notizia ha passato al rallentatore le immagini e i dialoghi del talk show di Pomeriggio 5 incentrato sull'Isola dei famosi.

Leggi anche Francesca Cipriani a luci rosse a L'Isola: si alza il vestito e si vede tutto in diretta

Si stava discutendo di Taylor, quando ad un certo punto si sente la voce di uno degli ospiti del programma pomeridiano di Barbara D'Urso, il quale pronuncia la parola 'escort' proprio mentre si parlava della modella.

Advertisement

'E' una domanda o un'affermazione?': è questo quello che si chiedono gli autori di Striscia la notizia sulla pagina social del programma e c'è da scommettere che adesso il tg satirico di Antonio Ricci, farà sicuramente luce su questo caso. Potrebbero emergere verità scottanti sulla bella modella? Vi terremo aggiornati.

Intanto, sempre a Pomeriggio 5, è stato detto che Taylor avrebbe già firmato un contratto per una serata in discoteca che si terrà a metà febbraio, sicura quindi del fatto che per quel periodo sarà fuori dal cast dell'Isola dei famosi.

Advertisement

I dubbi di Alessia Marcuzzi su Taylor Mega durante la prima puntata dell'Isola dei famosi

Va detto, però, che questa non è stata l'unica insinuazione fatta nel corso di questi giorni nei confronti di Taylor Mega, dato che anche durante la prima puntata dell'Isola dei famosi, la padrona di casa Alessia Marcuzzi, ha duramente attaccato la modella, facendole presente che sui social aveva annunciato ai suoi fan che sarebbe restata in Honduras soltanto tre settimane.

Affermazioni che ovviamente hanno fatto storcere il naso alla conduttrice dell'Isola dei famosi, la quale ha chiesto spiegazioni in diretta alla bella Taylor. Lei, ovviamente, ha negato tutto anche se i dubbi della Marcuzzi non sono scomparsi e la conduttrice, senza troppi mezzi termini, ha chiesto a Taylor di non inventarsi alcun tipo di malore [VIDEO] per ritirarsi dal gioco.

Insomma le attenzioni sono tutte incentrate sulla bella Taylor, l'unica che in queste ore sta facendo molto discutere riguardo questa Isola dei famosi che non ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. Il reality show, infatti, al debutto ha conquistato l'attenzione di appena 3 milioni di spettatori con uno share del 18%.