Tragedia senza fine ad Aquara: la notizia della morte prematura del giovanissimo Lucio ha fatto rapidamente il giro di questo piccolo comune del salernitano che adesso è letteralmente sotto choc. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno determinare se si sia trattato di un incidente o di un suicidio: al momento nessuna delle due piste è stata esclusa.

La tragica scoperta

La tragedia nella notte a cavallo tra il 7 e l'8 gennaio: poco dopo la mezzanotte, il ragazzino ha infatti perso la vita dopo esser precipitato dalla finestra della sua stanza.

A ritrovare il corpo privo di vita del giovane, il padre di quest'ultimo, il quale aveva cominciato a preoccuparsi dopo essersi accorto che la luce della stanzetta era ancora accesa.

Giunto nella camera di Lucio, l'uomo (noto imprenditore del salernitano) avrebbe ha immediatamente notato che la finestra era aperta e, sportosi da quest'ultima, si sarebbe poi trovato dinanzi all'agghiacciante scena. Il quattordicenne è stato poi prontamente trasportato dal padre presso il vicino ospedale di Roccadaspide, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano, in quanto Lucio sarebbe arrivato in struttura già privo di vita. Sul luogo della tragedia sono giunti poco dopo i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, che adesso dovranno provare a far luce su questa triste vicenda che sconvolto un'intera comunità. Sulla salma del giovane è stato già disposto l'esame autoptico, che potrà stabilire se si sia trattato di un incidente o di suicidio: non si esclude la seconda ipotesi, probabilmente da ricollegare ad una delusione amorosa.

I messaggi di cordoglio sui social

In tanti hanno dedicato in queste ore un pensiero al quattordicenne scomparso e alla sua famiglia, che adesso attende con ansia di conoscere la verità su questa triste vicenda. Tra tutti spicca il messaggio del vicesindaco di Aquara, Vincenzo Luciano, che ha provato a sintetizzare il dolore di tutta la cittadinanza con un post pubblicato sul gruppo Facebook della città: "L'intera comunità di Aquara, si stringe al dolore immenso della famiglia Marino per la prematura scomparsa del nostro giovane figlio, Lucio. Ognuno di noi è messo ancora a dura prova, per una perdita incolmabile, drammatica e innaturale. È in questi momenti che una comunità deve farsi forza e stringersi tutti insieme per riuscire ad andare avanti, nonostante un pezzo del proprio cuore non ci sia più".