Annuncio

Annuncio

A Foligno, in una Scuola elementare di Monte Cervino, è avvenuto un episodio che ha creato sgomento e sdegno un pò ovunque ed è diventato virale sui social e su Facebook in particolare. Un insegnante ha obbligato un bambino di colore a girarsi verso la finestra, offendendolo davanti a tutti i suoi compagni di classe. I bambini che hanno assistito alla scena, una volta tornati a casa, hanno raccontato ai loro genitori della vicenda ed in parecchi sono rimasti ragionevolmente indignati e turbati per l’accaduto. Il caso è finito subito nella mani di un avvocato. Un episodio del tutto simile avrebbe riguardato anche la sorella più grande del bambino che frequenta un’altra classe dello stesso istituto.

Annuncio

I dettagli della vicenda

Il tutto è accaduto nei giorni scorsi nella scuola elementare di Monte Cervino, un quartiere di Foligno. Secondo i racconti dei vari bambini presenti nella classe al momento della vicenda, l'insegnante sarebbe andato verso la finestra per disegnare un "segno" sui vetri, verso cui ha fatto poi girare il bambino, con le spalle rivolte alla cattedra. Subito dopo il maestro ha offeso il piccolo. “Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare”, avrebbe detto rivolto agli altri alunni.

Nando Mismetti, il sindaco della città di Foligno, ha dichiarato che il caso è scoppiato ieri, mercoledì 20 febbraio, dopo la pubblicazione di un post su Facebook, dove veniva raccontata tutta la vicenda.

Annuncio

I migliori video del giorno

La dottoressa Marconi, dirigente scolastica, ha annunciato di aver comunicato immediatamente l’accaduto al direttore dell’Ufficio scolastico regionale e dichiara di essere notevolmente sconvolta e turbata.

La spiegazione dell'insegnante

Il docente si è scusato, dichiarando di aver eseguito soltanto un "esperimento sociale" al quale si sarebbe ispirato online, guardando i video di esperimenti simili svolti in altre scuole nel mondo. La sua intenzione, infatti, sarebbe stata quella di mostrare agli altri bambini l'abuso di una condotta razzista. Ma visto il risultato alquanto traumatizzante, i genitori dei bambini presenti sono stati costretti a denunciare il fatto alle autorità competenti e rivolgersi ad un legale.

Annuncio

Nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori indagini, volte a verificare la giustificazione dell'insegnante; per il momento, però, continuerà a svolgere in modo abituale il suo lavoro alla scuola elementare.