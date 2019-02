Annuncio

A Marghera, in provincia di Venezia, una donna di 52 anni, Claudia Bortolozzo, è stata accoltellata nella casa dove viveva con suo marito Gianfranco Duini, quarantatreenne residente in piazza Mercato. Sembrerebbe che l'uomo si sia recato in camera da letto e abbia aggredito la donna, che probabilmente stava già dormendo. Subito dopo l’accaduto l’uomo si è autodenunciato al 113 e poco dopo l'allarme i soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per la donna, che è stata ritrovata senza vita nella sua camera da letto, con diverse ferite da taglio sul torace e un profondo taglio alla gola.

I dettagli della vicenda

Gianfranco Duini, presumibilmente a seguito di un litigio con sua moglie avvenuto nella loro abitazione a Marghera, è stato colto da un feroce "raptus", che l'ha portato ad eseguire l'atroce aggressione ai danni della donna.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe, infatti, che l'uomo avesse raggiunto la moglie nella loro camera da letto e dopo aver acceso la luce, le avrebbe inferto diversi colpi, prima al petto e poi alla gola, causandole una ferita letale, che l'ha purtroppo uccisa immediatamente. Non sono ancora note le cause del terribile gesto dell'uomo, ma la polizia ha già avviato le indagini che chiariranno ulteriormente la vicenda.

L'uomo si è autodenunciato

Nella notte tra giovedì 21 febbraio e venerdì 22, alle 2:55 circa, l’uomo ha chiamato la sala operativa della questura dichiarando subito di aver ucciso sua moglie. Subito dopo la chiamata, la polizia si è recata prontamente sul posto dell'accaduto dove ha infatti trovato la donna in un "lago" di sangue, per poi arrestare subito l’uomo.

Duini dopo l'arresto avrebbe dichiarato agli agenti di essere notevolmente pentito e sconvolto dell'accaduto e confessato di aver fatto una "cavolata".

Intanto sono in corso i primi rilievi e accertamenti della polizia scientifica sul luogo del delitto. Nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni gli inquirenti dovranno cercare di ricostruire la dinamica della vicenda e scoprire le cause che hanno portato l'uomo ad agire con una brutale ferocia sulla donna, creando l'ennesimo caso di femminicidio. Tutta la cittadina di Marghera è rimasta notevolmente sconvolta e turbata per la tragedia familiare appena avvenuta, soltanto l'ultima di una lunga serie di sciagure avvenute negli ultimi tempi in tutto il mondo.