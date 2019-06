Il cantante Marco Carta, nel corso della giornata di ieri, è stato arrestato a Milano per furto aggravato. Secondo la ricostruzione dei fatti, il vincitore di Amici e in seguito del Festival di Sanremo nel 2009 è stato scoperto, assieme a una donna di 53 anni, intento a rubare nel negozio "Rinascente" di Milano, situato in Piazza del Duomo.

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, il cantante si sarebbe impossessato di ben sei magliette, del valore complessivo di 1200 euro.

A tali indumenti sarebbe stato tolto il cartellino e l'antitaccheggio, ad ogni modo, i due avrebbero dimenticato di rimuovere la placchetta posizionata sul retro che, al momento dell'uscita, ha fatto suonare i metal detector. Insomma un momento davvero decisamente imbarazzante per l'artista sardo.

La ricostruzione dei fatti relativa al furto di cui si è reso protagonista Marco Carta

A Milano, in piazza del Duomo, ieri pomeriggio Marco Carta è stato colto in flagrante a rubare in compagnia di una donna di 53 anni.

Marco Carta arrestato per furto aggravato

I due si sono recati nel negozio la Rinascente (dove erano in corso gli sconti del Black Friday) per effettuare degli acquisti, ma poi sarebbero usciti con dei capi di abbigliamento senza pagarli. Nel caso specifico si tratta di sei magliette del valore di 1200 euro a cui non sarebbero state rimosse le placchette di sicurezza. Proprio per questo motivo, nel momento in cui il cantante stava per uscire dal negozio, il metal detector ha suonato generando l'immediato intervento della sicurezza.

In seguito è stata avvertita la polizia, la quale si è immediatamente recata sul luogo, Per Marco Carta sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Oggi sarà eseguito il processo per direttissima, il gesto del cantante ha spiazzato tutti

In seguito a tale triste ed imbarazzante evento, le forze dell'ordine hanno informato che, nel corso della giornata odierna, si effettuerà un processo per direttissima in modo da stabilire quale pena infliggere al giovane artista.

Il gesto compiuto da Marco Carta ha lasciato davvero tutti senza parole, in quanto non si comprendono affatto le ragioni che possano aver spinto il ragazzo a compiere un gesto così estremo. Dopo l'apparizione ad Amici, e la conseguente vittoria, Marco Carta ha partecipato anche al Festival di Sanremo, in cui ha vinto nell'edizione del 2009 con "La forza mia". Successivamente è stato concorrente ed ospite in vari programmi, tra cui Tale e Quale show su Raiuno, in cui ha dato luogo a delle splendide performance.

Adesso non resta altro che attendere le prossime ore per scoprire come andrà a finire questa vicenda, che nel frattempo sta facendo discutere molto sui social.