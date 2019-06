Il cantante 34enne Marco Carta (vincitore del programma di Amici di Maria de Filippi 2008 e il Festival di Sanremo 2009) è stato arrestato per furto aggravato, mentre era in compagnia di una donna di 53 anni. L'episodio è avvenuto ieri sera alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano: il cantante sardo stava cercando di uscire dai grandi magazzini con sei magliette del valore di 1200 euro. Il 34enne aveva tolto l'antitaccheggio alla merce, ma non la placchetta che è per l'appunto suonata all'uscita dal negozio. Ricordiamo che la Rinascente della capitale della moda, ieri sera è stata aperte fino all'una di notte perché c'era il Black Friday.

Pubblicità

Pubblicità

Marco Carta sorpreso a rubare magliette alla Rinascente

Ancora non sono chiari i motivi del gesto che ha portato il cantante a rubare le magliette all'interno di un negozio. Intanto, Carta è stato fermato dalla polizia locale e al momento sono stati posti per lui gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima atteso nella giornata di oggi 1 giugno. Solo successivamente, sarà possibile avere qualche notizia in più su quanto accaduto e magari scoprire il motivo per cui il vip ha deciso di violare la legge.

Marco Carta è stato arrestato a Milano per furto aggravato

La carriera del cantante

Marco Carta è diventato famoso al grande pubblico grazie alla vittoria del famoso talent show condotto da Maria De Filippi Amici, in una stagione che aveva diviso il pubblico del programma tv per il suo modo di cantare. Successivamente, dopo la grande vittoria ad Amici, arriva la partecipazione al primo Festival di Sanremo. Il cantante trionfa nella kermesse nostrana con la canzone "La forza mia" tramite televoto. Una vittoria che dimostra il fatto che Carta ha sempre avuto l'appoggio del pubblico.

Pubblicità

Nel 2011, a 3 anni dalla vittoria di Amici, esce il suo secondo album che viene certificato disco d'oro; il cantante riceve inoltre altri riconoscimenti, come il "Best talent Show Artist".

La carriera di Marco Carta prosegue alla grande e infatti, nel 2014 esce il suo nuovo singolo "Splendida ostinazione", molto apprezzato da pubblico e critica. Infatti, la canzone viene premiata con il disco di platino e diventa uno dei tormentoni dell'estate 2014.

Poi, dal 2015 la sua carriera inizia a prendere anche strade diverse rispetto alla musica. Infatti, nel 2015 pubblica il suo primo libro, poi partecipa al reality show dell'Isola dei Famosi. Riesce nuovamente a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Infine, nel 2018 fa coming out, annunciando da Barbara D'urso di essere omosessuale e di essere felicemente fidanzato.