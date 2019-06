Si è sfiorata la tragedia oggi a Marghera, nel veneziano, dove un furgone adibito alla vendita dei panini è improvvisamente esploso. Erano le 13:30 quando è stata udita la potente deflagrazione, che ha letteralmente distrutto il mezzo. Secondo quanto riporta la stampa locale, il camioncino era parcheggiato nei pressi di un centro commerciale, e proprio da poco due donne, che sono rimaste ferite, si erano sedute lì vicino per consumare l'ordinazione appena arrivata.

Pubblicità

Pubblicità

Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo pochi minuti. Altre due persone sarebbero rimaste ferite: si tratta di un uomo sui 70 anni, probabilmente il titolare dell'attività commerciale in questione, e un 40enne, che è stato sbalzato di diversi metri in quanto colpito dalla potente onda d'urto della deflagrazione.

Le due donne sarebbero gravi

I feriti più gravi, che comunque non sarebbero in pericolo di vita, sono proprio le due donne.

Venezia, esplode furgone dei panini: quattro feriti di cui due gravi

Secondo quanto riporta la testata giornalistica online, Leggo, le due avrebbero una quarantina d'anni. Fortunatamente l'esplosione non ha provocato vittime, e in un primo momento si è temuto veramente il peggio. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, le quali sono giunte dalla stessa Mestre. I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo e hanno messo in sicurezza tutta l'area.

Pubblicità

Sono impressionanti le immagini che i media locali hanno diffuso: nelle stesse si vede il furgone completamente distrutto dall'incendio, e proprio a pochi metri c'è la struttura che ospita il centro commerciale, la quale comunque non avrebbe subito tantissimi danni. Ovviamente c'è stata tanta paura, ma poteva andare molto peggio.

Indagini in corso

Al momento comunque non si conoscono le esatte cause che hanno provocato l'esplosione del mezzo in questione.

Sicuramente questi particolari saranno chiariti nel corso delle indagini, le quali accerteranno i motivi del disastro. Non è dato sapere se il mezzo avesse mai dato dei problemi. Quello che è certo è che si è trattato di una tragica fatalità. Quanto successo stamane a Marghera, ricorda l'episodio del 15 maggio scorso, quando un furgone andò a fuoco all'improvviso al centro della piccola frazione di Tuturano, nel brindisino. In quel caso si trattò anche di una tragica fatalità e purtroppo l'incendio del mezzo, che era tranquillamente parcheggiato, danneggiò gravemente il prospetto di un'abitazione, cosa che non è successa stamane in Veneto.

Pubblicità

Purtroppo, come si vede anche dall'episodio pugliese, non è raro che dei veicoli prendano fuoco improvvisamente.