Il 'mondo' di Uomini e donne è stato colpito da un grave lutto. Fabiano Vitucci è venuto a mancare prematuramente, a seguito di un incidente con la sua motocicletta. Il ragazzo era originario di Prato, ma da poco si era trasferito a Montevarchi con la sua fidanzata. Qui Fabiano aveva anche trovato lavoro presso una nota azienda del posto. Stando a quanto riportato su La Nazione, lo scorso venerdì 31 maggio Vitucci era in sella alla sua moto. Dopo aver effettuato un sorpasso, purtroppo non è più riuscito a rientrare nella sua corsia.

A causa della manovra il ragazzo è scivolato ed è andato a finire sotto un furgone che proveniva dalla parte opposta. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non sono serviti a nulla.

A poche ore di distanza dall’accaduto, la notizia è subito balzata in rete. Fabiano Vitucci era diventato famoso sul piccolo schermo per via della sua partecipazione a Uomini e Donne. Il ragazzo si presentò negli studi Mediaset, in veste di corteggiatore.

I percorsi di Fabiano

La prima volta che Fabiano scese dalle scale fu nel 2011: l'allora corteggiatore approfondiì la conoscenza con Giorgia Lucini.

U&D: è scomparso prematuramente Fabiano Vitucci, a causa di un incidente stradale.

La tronista al termine del suo percorso, però, decise di uscire dal programma con Manfredi Ferlicchia. La seconda occasione all’interno degli studi Elios per Fabiano arrivò nel 2015. Quella volta sul Trono Classico c’era Valentina Dallari, ma anche alla sua seconda esperienza il percorso di Vitucci non terminò nel migliore dei modi.

Nonostante Fabio non avesse avuto molta fortuna in televisione, era stato molto apprezzato e ben ricordato dai telespettatori per i suoi modi di fare. In poche ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia e alla sua fidanzata.

Uomini e Donne va in ferie

Da lunedì 3 giugno Uomini e Donne andrà in ferie. Dopo aver mandato in onda la scelta di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, lo storico programma di Canale 5 chiuderà i battenti per questa stagione. La longeva trasmissione, uno dei fiori all'occhiello di Cologno Monzese, dopo un breve periodo di pausa lavorerà per portare novità e rinnovamento. Il dating condotto da Maria De Filippi si è confermato anche in questa stagione come il programma più visto nella fascia pomeridiana che va dalle 15 alle 16 circa.

U&D ha incassato degli ottimi risultati: sfiorando uno share del 30%. La maggior parte degli ascolti invece, sono arrivati da un target di pubblico con età compreso tra i 18 ed i 24 anni. Nelle scorse ore il direttore generale di Mediaset, Carlo Scheri, ha ringraziato i telespettatori e tutto il cast: "Complimenti a Maria e alla sua innata capacità di creare un racconto appassionante". Infine, stando ad alcune anticipazioni nella prossima edizione tornerà su Canale 5 anche il Trono Gay.