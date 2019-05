Andrea Zelletta ha terminato il suo percorso sul Trono Classico di Uomini e donne. La scelta del tronista tarantino è stata Natalia Paragoni.

Fino alla fine Andrea ha mostrato una certa indecisione tra le due corteggiatrici. Il bel tarantino oggi, durante la messa in onda della sua scelta è apparso piuttosto emozionato. In Villa il ragazzo ha confessato di aver vissuto delle emozioni davvero importanti.

Nel corso dell’esterna con le due rivali in amore, Zelletta ha ricevuto una una visita inaspettata.

Tutti pensavano che fosse ritornata Muriel dopo l’auto-eliminazione, ma ha sorpresa è arrivata la sorella. Quest’ultima per Andrea è un punto fisso. La ragazza ha confessato di essere arrivata nella dimora storica, per conoscere Klaudia. Senza mezzi termini, la sorella di Zelletta ha espresso la sua preferenza nei confronti della Poznanska.

Il gesto della sorella di Andrea ha messo in apprensione i fan di Natalia, compresa la diretta interessata che è andata su tutte le furie.

Uomini e Donne, Andrea sceglie la preferita del nonno: Natalia Paragoni.

La corteggiatrice valtellinese, è apparsa piuttosto delusa. Quando tutto sembrava perso, però Andrea ha mostrato un video messaggio alla corteggiatrice.

Il tronista ha fatto vedere un video a Natalia, in cui suo nonno esprimeva delle belle parole nei confronti della ragazza. Questa volta la Paragoni è scoppiata in lacrime, visto che a causa della prematura scomparsa dei suoi nonni, ne ha sempre risentito la mancanza di due figure così importanti all’interno della sua vita.

Oggi al termine del suo percorso Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni. Il tronista ha ammesso di essere rimasto colpito dalla ragazza, nonostante il loro rapporto è sempre stato di alti e bassi.

Ricordiamo che Andrea ha iniziato a puntare Natalia, già quando la corteggiatrice era nelle fila per corteggiare Ivan Gonzalez.

Klaudia lascia lo studio in lacrime

Klaudia dopo essersi seduta sulla sedia rossa, è stata messa al corrente da Andrea Zelletta di non essere la sua scelta.

Sul volto della ragazza dall’emozione del momento, in poco tempo è arrivata tutta la sua delusione. La Poznanska a fatica ha trattenuto le lacrime. Nonostante il percorso di Andrea e Klaudia sia stato caratterizzato da momenti belli e intensi, il ragazzo ha confessato che il suo cuore batte per Natalia. Dopo aver capito di non essere stata scelta, Klaudia non ha potuto fare che augurare il meglio al tronista.

Giulia Cavaglià: domani la sua scelta

Uomini e Donne è arrivata al finale di stagione.

Mercoledì è arrivata la scelta di Angela Nasti. Oggi quella di Andrea Zelletta. Domani invece, si concluderà con la scelta di Giulia Cavaglià. La tronista torinese come nel caso dei suoi colleghi, è molto indecisa tra Manuel e Giulio. Intanto, nelle scorse ore alla Cavaglià è stato mandato un messaggio d’auguri da parte di Lorenzo Riccardi.