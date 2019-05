Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una delle coppie più amate e seguite dal pubblico di Uomini e donne. I due a causa della distanza spesso si regalano dei viaggi, per passare del tempo insieme. Durante l'ultima mini-vacanza di Teresa e Andrea, l'ex corteggiatore ha ricevuto un messaggio davvero curioso.

Teresa e Andrea sempre più uniti contro tutto e tutti

Ad oggi i due ex protagonisti del dating condotto da Maria De Filippi sembra vivere davvero un momento di gloria. Tutte le incomprensioni iniziali, sono state davvero archiviate. L'ex tentatore di Temptation Island mentre si trovava in macchina con la sua fidanzata, ha ricevuto un messaggio sul cellulare. La spiegazione del ragazzo su chi fosse il mittente del messaggio, è stata davvero spettacolare.

U&D, Dal Corso riceve un messaggio da un profilo fake mentre è con Teresa: 'Wee amore'

Infatti, Dal Corso ha affermato che l'sms sul suo telefono è stato inviato dalla sua amante.

Con aria piuttosto perplessa, l'ex tronista ha iniziato a fare una Instagram Story ed ha inquadrato il telefono del suo fidanzato. Il messaggino arrivato diceva: "Wee amore". Al contrario di quanto si possa pensare, Teresa ha avuto una reazione spiazzante.

La cantante ed ex tronista di U&D, è scoppiata a ridere seguita dal suo fidanzato. In conclusione, Andrea Dal Corso non ha nessuna amante.

Andrea infatti, pare che non abbia occhi per nessun’altra donna che non sia la sua Teresa. Con tutta probabilità l'autore di quelle parole, è soltanto un burlone: un fake che vorrebbe riuscire nell'intento di far litigare la coppia, ma invano.

Poche ore dopo la scenetta ripresa dalla Langella, sullo smartphone di Dal Corso è arrivato un altro messaggio identico a quello ricevuto poco prima. A quanto pare sembra che vi siano delle pagine fake che vogliano rompere l'armonia di coppia, ma sia Andrea che Teresa sembrano non cadere nel tranello.

Anticipazioni U&D 30 maggio

Teresa Langella è riuscita a trovare la felicità fuori dal dating di Canale 5. Adesso sta ad Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià scegliere la persona più adatta al loro, con la quale continuare la conoscenza lontano dai riflettori. Nel pomeriggio di giovedì 30 maggio, dagli studi Elios verrà trasmessa la scelta di Andrea Zelletta. Il ragazzo sempre essere più indeciso tra Natalia e Klaudia e, nel frattempo durante l'esterna in villa ha ricevuto la visita inaspettata di Muriel.

Attraverso una breve intervista, rilasciata poche ore prime di terminare il suo percorso sul Trono Classico, Zelletta ha dichiarato di essere felice di essere arrivato a questo punto. Il bel tarantino ha anche ammesso di essersi mostrato al pubblico e alle sue corteggiatrici, senza maschere. Per capire quale sarà la futura fidanzata di Andrea Zelletta, non resta che attendere la messa in onda della puntata odierna.