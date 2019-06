Il corteo di William e Kate Middleton, duchi di Cambridge, ha investito una donna di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione da parte dei reali, Kensington Palace ha diramato un comunicato per dimostrare vicinanza alla signora.

William e Kate affranti, donna di 83 anni è grave

Questa mattina Kensington Palace ha diramato un comunicato a seguito dell'incidente avvenuto tra alcune motociclette del corteo di scorta a William e Kate e un'anziana donna vedova di 83 anni.

La donna, di nome Irene Mayor, è ora ricoverata in gravi ma stabili condizioni. Sull'incidente é stata aperta un'indagine. L'incidente è avvenuto a sud-est di Londra, in Upper Richmond Road alle ore 12.50 del 18 giugno. Il corteo dei duchi si stava recando alle celebrazioni per l'Ordine della Giarrettiera a cui hanno partecipato anche altre teste coronate d'Europa.

L'incidente è avvenuto nel tragitto tra Londra e Windsor e ha visto una motocicletta della polizia che scorta i reali investire l'anziana vittima mentre il poliziotto percorreva la strada contromano.

Lo ha riportato la BBC, a seguito del comunicato reale in cui si legge come i Duchi siano "rattristati e profondamente preoccupati" per quanto accaduto.

Oltre a questo, un portavoce di corte ha poi aggiunto che "Le altezze reali hanno inviato un messaggio con i migliori auguri a Irene e alla sua famiglia" con l'intenzione di rimanere in co tatto con la donna durante tutto il periodo di cure verso la guarigione.

Periodo difficile per Kate Middleton

I tabloid britannici parlano di una Kate "devastata" per quanto accaduto anche perché, in caso di incidenti del corteo su cui viaggiano i royals, il protocollo reale impone di proseguire comunque.

Oltre a questa preoccupazione, Kate Middleton ha anche altro per la testa. Durante la giornata dell'Ordine della Giarrettiera, la duchessa è stata messa in ombra dallo stile impeccabile ed elegantissimo di Letizia di Spagna. Vestite entrambe in bianco, Letizia ha surclassato nettamente Kate, cosa che avrebbe fatto imbestialire la duchessa. Il suo outfit, cappottino bianco con impunture nere in vista e grande cappello nero, non hanno incontrato il favore del pubblico inglese, come invece è stato per lo splendido tubino della reale spagnola.

E Kate parrebbe essersi risentita molto per le critiche sul suo stile.

Altra fonte di risentimento per Kate è la storia di "rural Rose", la ex migliore amica della duchessa che avrebbe flirtato con il principe William. La rottura tra le due pare sia già avvenuta, ma Rose continua ad avere il favore della cronaca date le insistenti voci del presunto tradimento reale. Cosa di cui Kate avrebbe una paura folle e che vorrebbe tenere lontano dalle orecchie dei suoi tre figli.