A poco più di 24 ore dalla morte della giornalista e conduttrice de "Le Iene" Nadia Toffa, la sua famiglia ha sentito il bisogno di esternare tutto il dolore con un commosso messaggio su Instagram. Un parente, in possesso delle credenziali d'accesso dell'account della Toffa, ha deciso di pubblicare una foto che ritrae la conduttrice in compagnia della sua famiglia; sua madre, sua sorella e i nipoti si sono stretti in un fortissimo "abbraccio virtuale".

L’ultimo saluto dei parenti alla coraggiosa presentatrice è volto a mettere in evidenza le sue infinite qualità e la sua grinta.

Nonostante la malattia, infatti, Nadia non ha mai perso il sorriso e la forza; la stessa forza che durante questi ultimi due anni ha trasmesso a tutte le persone che l'hanno amata; non solo la famiglia, ma anche i colleghi e tutti coloro che l'hanno seguita nel suo lavoro.

Il messaggio pubblicato dai familiari di Nadia Toffa sul suo profilo Instagram

Poche ore fa sul profilo Instagram di Nadia Toffa è apparso un messaggio pubblicato da parte della famiglia. I suoi parenti hanno voluto salutarla elogiando le sue qualità e il suo essere una donna perfetta ed esemplare, sia come sorella, come figlia, che come zia e come amica: "Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi.

Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato".

L’unica consolazione con cui i suoi parenti possono farsi coraggio, riguarda il fatto che adesso, Nadia Toffa ha smesso di soffrire ed è, finalmente, libera, serena e leggera. Dal post in questione, infatti, spunta una frase molto toccante: “Siamo forti della tua forza, già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell'amore più grande”.

I fan chiedono alla famiglia di lasciare aperto il profilo Instagram

Parole che, sicuramente, hanno colpito il cuore di tutti i suoi fan e proprio sotto il messaggio pubblicato dalla famiglia di Nadia Toffa, si sono susseguiti una serie di like e commenti. Numerose persone hanno sentito il bisogno di manifestare tutta la loro vicinanza e il loro dispiacere nell'apprendere tale tristissima notizia.

Tra i vari messaggi di cordoglio, però, si è distinta anche una richiesta estremamente particolare.

Diverse persone, infatti, hanno domandato alla famiglia della giornalista di continuare a tenere aperto il suo profilo Instagram. I suoi fan hanno dichiarato di avere ancora bisogno di leggere i suoi messaggi positivi e di percepire la sua presenza e la sua forza. Per alcuni potrebbe sembrare una richiesta un po' azzardata, ma i follower hanno comunque deciso di provarci e di sperare che il loro desiderio possa essere esaudito.