Un drammatico incidente stradale si è verificato nei pressi della città di Pesaro e ha causato il ferimento di un bambino di soli 6 anni di vita. Nello scontro sono rimasti coinvolto un camion e un'autovettura dove si trovava il piccolo insieme ai sui genitori. Nello scontro il bambino è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato. Anche la madre del piccolo è stata ferita in modo grave ed è stata trasportata in ospedale per tutte le cure del caso. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine.

Pesaro, grave sinistro: ferito un bambino

Nella serata di domenica 11 agosto, un grave incidente stradale si è verificato nelle vicinanza della città di Pesaro, sull'Autostrada A14, in prossimità del chilometro 148 direzione sud, all'altezza di Gradara. Dalle ultime notizie che ci sono giunte sembrerebbe che nello scontro siano rimasti coinvolti un camion e una Fiat Punto. Sull'autovettura stavano viaggiando i genitori e il bambino di 6 anni, residenti nel piccolo comune di Colli al Metauro. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che si sono recate sul luogo dell'incidente, ma dalle ultime ricostruzioni effettuate sembrerebbe che il camion, guidato da un 35enne di origine romena, residente nel comune di Cesena, abbia violentemente tamponato l'autovettura ferendo gravemente il bambino.

La Punto, a causa del violento impatto, è stata praticamente distrutta e il bimbo è stato proiettato in avanti andando ad impattare contro il parabrezza in quanto non era legato al seggiolino. Anche la madre sarebbe stata colpita rimanendo ferita in modo meno grave.

Sul luogo si sono quindi precipitati rapidamente i sanitari del 118 con tre ambulanze, che hanno soccorso entrambi e dopo averli stabilizzati, sono stati trasportati d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale Bufalini di Cesena.

Il padre del bambino è invece rimasto ferito in modo lieve ed è stato anch'esso trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale di Fano per il mancato uso dei sistemi di sicurezza per i minori. Inoltre, stanno verificando se il camion stesse rispettando il limite di velocità.

Sul luogo del sinistro è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto lavorare duramente per alcuni minuti per poter estrarre i feriti rimasti incastrati all'interno della Fiat Punto.

Il traffico sull'autostrada non è stato mai bloccato in quanto le autovetture sono state fatte transitare sulla corsia di sorpasso.