Oggi 13 agosto è morta Nadia Toffa, amatissima conduttrice della trasmissione Le Iene. La Toffa lo scorso 10 giugno aveva festeggiato i suoi 40 anni. La conduttrice bresciana è stata sconfitta dal terribile tumore che l'aveva colpita nel dicembre 2017. Sui social sono arrivati molti messaggi di cordoglio per ricordare la presentatrice. Una fan con un semplice messaggio ha collegato la scomparsa di Nadia Toffa alla morte del celebre conduttore Rai Fabrizio Frizzi: "Tu e Fabrizio due belle anime".

Il 26 marzo del 2019, la simpaticissima Iena aveva ricordato il suo amico e collega Fabrizio Frizzi postando su suo profilo Instagram la foto del contatto telefonico del conduttore Rai presente sulla sua rubrica, contatto che non aveva avuto il coraggio di eliminare. Una fan di Frizzi e della Toffa, in queste ore, ha scritto su IG il seguente messaggio: "Adesso starete per sempre insieme''.

I servizi indimenticabili della presentatrice che ha dato un contributo importante

Sono continuati i messaggi per Nadia Toffa e Fabrizio Frizzi, un altro utente sui social ha scritto: "Sarete in paradiso insieme, due persone splendide".

La giornalista è stata definita come "la guerriera con il sorriso", la giusta sintesi per definire la personalità di Nadia, che nonostante la malattia si è mostrata al proprio pubblico sempre sorridente. Un fan della conduttrice bresciana ha voluto ricordare la iena così: "Ciao Nadia, riposa in pace grande guerriera, ci hai dato una grande lezione di voglia di vivere e di non mollare mai". Non si può dimenticare l'impegno costante nella lotta allo smaltimento dei rifiuti illeciti in Campania che rappresenta una delle maggiori cause incidenti sulla nascita del tumore nel triangolo della morte tra Napoli e Caserta.

Un'altra tematica alla quale si è dedicata in maniera costante nel corso dei dieci anni a 'Le iene' riguarda la ludopatia, con riferimento alla proliferazione delle sale slot machine.

Il post della redazione de 'Le iene'

Nadia Toffa amava il suo lavoro. La conduttrice bresciana alla trasmissione Le Iene ha dato un grandissimo contributo. Nelle sue interviste, la Toffa aveva sempre rivelato che il servizio al quale era particolarmente legata riguardava la terra dei fuochi.

Questo è il post della redazione di Le iene su facebook: "Chi ha vissuto come te non perde mai, hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi".

Nadia Toffa in questi anni ha voluto mandare un messaggio chiaro alle persone malate, quello di non mollare mai. La Toffa resterà per sempre nel cuore degli italiani.