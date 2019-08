Un nuovo ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di 30 anni. Nel sinistro sono rimaste ferite altre quattro persone di cui al momento non sono state rese note le condizioni di salute. A rimanere coinvolte sono state due autovetture, ma non è ancora chiara la dinamica. Sul luogo dello schianto si sono recati i sanitari del 118, il magistrato di turno e i carabinieri per tutti i rilievi di rito.

Sempre in Calabria un altro incidente ha causato il ferimento di un ragazzo di 34 anni. Il giovane si è scontrato contro un autobus mentre si trovava a bordo di una moto.

Calabria, ennesimo incidente mortale: perde la vita un 30enne

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle ore 20:30 di ieri 11 agosto in Calabria, nel cosentino, sulla strada statale 616 silana, nei pressi del comune di Colosimi, nelle vicinanze del bivio per Coraci.

A perdere la vita è stato Giuseppe Chinelli di soli 30 anni, che stava viaggiando a bordo di una delle due autovetture, che per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. L'impatto è stato tragico, Giuseppe è deceduto sul colpo, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto dell'incidente si sono recate diverse ambulanze giunte dagli ospedali di Rogliano, Cosenza e Falerna.

Il personale medico ha tentato di rianimare il 30enne, purtroppo però, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il ragazzo, a causa del violento impatto era già deceduto. I quattro feriti sono stati invece soccorsi e stabilizzati in un primo momento sul luogo, successivamente sono stati trasportati in ospedale. Al momento non sono state rese note le loro condizioni di salute.

I carabinieri hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso effettuando i rilievi di rito.

La statale è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti per consentire al personale medico del 118 di soccorrere i feriti e di recuperare la salma della giovane vittima e per poter rimuovere i mezzi rimasti incidentati.

Altro incidente in Calabria, moto contro autobus: ferito un 34enne

Sempre nella giornata di ieri un giovane ragazzo di 34 anni è rimasto ferito in un altro incidente verificatosi sempre in Calabria.

L'incidente è accaduto nel vibonese, nelle vicinanze del comune di Nicotera. Dalle ultime ricostruzioni sembrerebbe che il 34enne stava viaggiando a bordo di un motociclo, quando a causa del restringimento di una curva, si è andato a scontrare contro un autobus proveniente da Ricadi e diretto verso la cittadina medmea. Lo scontro è stato abbastanza violento e il giovane è rimasto ferito. Per trasportarlo velocemente in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Il giovane è stato trasferito presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.