Tragedia a Seveso nella mattinata di ieri: un diciottenne di Cesano Maderno ha perso il controllo della propria moto, impattando violentemente contro il guardrail. Sui social è esplosa la rabbia dei cittadini cesanesi, che indicano tra le possibili cause del sinistro le cattive condizioni del manto stradale.

L'impatto e la corsa in ospedale

Si chiamava Matteo Sanità e aveva soltanto diciotto anni: il giovane, nella mattinata di ieri, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è costato la vita.

Il ragazzo, residente a Cesano Maderno (comunità della provincia di Monza e Brianza), stava percorrendo via della Repubblica intorno alle dieci e mezza, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua Ktm, finendo per impattare violentemente contro il guardrail collocato a bordo strada della stazione Nord di Seveso.

Sul luogo del sinistro sono giunti nell'immediato i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al diciottenne; le sue condizioni, però, sono apparse drastiche sin dal primo momento.

I responsabili del servizio sanitario hanno, poi, provveduto a trasferire Matteo in ambulanza presso il vicino ospedale di Desio, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ogni tentativo disperato di salvargli la vita si è però rivelato vano: il giovane è spirato poco dopo il suo arrivo presso il sopracitato nosocomio.

La dinamica dell'incidente e la rabbia sui social

A contattare i genitori di Matteo sono stati gli agenti della Polizia Locale di Seveso, che adesso dovranno far chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente.

Stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze e dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro, non vi sarebbe stato alcun impatto tra la Ktm di Matteo e altri veicoli, né sono stati rinvenuti segni sull'asfalto riconducibili a una brusca frenata. A causare l'incidente potrebbe essere stato il manto stradale non proprio impeccabile, come evidenziato dalle numerose buche e dal notevole dislivello dell'asfalto.

La famiglia del ragazzo ha preferito non rilasciare dichiarazioni, impossibilitata a reagire dinanzi all'improvvisa dipartita del giovane. I cittadini di Cesano Maderno, al contrario, si sono lasciati andare a delle lunghe polemiche sui social, volte a puntare il dito contro la negligenza dell'amministrazione locale. Sul web è stato pubblicato un video che mette in risalto le pessime condizioni del manto stradale in via della Repubblica: "Gli amministratori devono mettersi una mano sulla coscienza - dichiara l'autore del filmato - Ma come si può lasciare che una strada così lunga e rettilinea, che invita a correre, in un tale stato di dissesto?".