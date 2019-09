Venerdì e sabato pomeriggio tre comunità cittadine sono rimaste sconvolte a distanza di poche ore a causa di tre incidenti stradali diversi che hanno provocato delle vittime. Si tratta di tre centauri che hanno perso la vita in differenti incidenti tra auto e Moto: un trentaseienne di Torino è morto in Francia mentre un cinquantanovenne di Perugia è morto sulla Apecchiese. Un ragazzo di 17 anni poi è deceduto in Calabria.

Sul posto erano intervenute subito le forze dell'ordine e i soccorsi hanno impiegato, in un caso, l'elissocorso. La dinamica in tutte e tre i sinistri è pressoché la stessa ma saranno gli inquirenti a stabilire dettagliatamente come sono andate le cose.

Mattia Serafini è morto in Francia

Mattia Serafini, un ragazzo di trentasei anni che era giornalista ed esperto di social media marketing dell'Unione Industriale di Torino, è morto in Francia mentre stava guidando la sua moto che era una sua grande passione.

Era in viaggio ieri pomeriggio quando è avvenuto il tragico sinistro.

Mattia era partito dalla città insieme ai sui amici è l'intenzione era quella di di fare un giro in Francia quando è successo l'incidente dove ha perso la vita. Tutto è accaduto intorno alle sedici e trenta circa quando, mentre era in sella alla sua moto, ha impattato per cause ancora da accertare contro una auto guidata da una donna di circa sessanta anni che è rimasta fortunatamente illesa.

Il tragico impatti è accaduto nei pressi di Peyroules che si trova in Alta Provenza a non molti chilometri di distanza da Nizza e Cannes.

Subito dopo l'impatto gli amici che erano con Mattia si sono subito resi conto della gravità del sinistro ed hanno chiamato immediatamente i soccorsi che sono giunti sul posto per prestare aiuto. Sul luogo sono giunti anche le forze dell'ordine che hanno preso i primi rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Un uomo di 59 anni è morto a Perugia

Nella stessa giornata e sempre nel pomeriggio anche a Perugia si è verificato un incidente mortale che ha visto coinvolto un centauro di cinquantanove anni. L'uomo si trovava sulla strada regionale Apecchiese, precisamente nei pressi della pista da cross di La Trogna quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una autovettura. Il cinquantanovenne è rimasto a terra ferito mentre i presenti chiamavano i soccorsi.

A pochi minuti di distanza dal violento impatto non è tardata ad arrivare l'auto ambulanza ma i sanitari, vista la grave situazione, hanno subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo, però, è morto durante il trasporto in ospedale. Ora tocca agli inquirenti stabilire come sono andate veramente le cose e sono al lavoro sulla dinamica.

Un ragazzo di 17 anni è morto a Catanzaro

Un ragazzo di diciassette anni si è scontrato, venerdì pomeriggio, con un furgone mentre si trovava in sella alla sua moto.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Vibo Valentia e il ragazzo è morto la notte stra sabato e domenica all'ospedale di Catanzaro.