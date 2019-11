Una notizia terribile di cronaca giunge dalla Calabria, dove nella giornata di sabato un giovane di 24 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita.

Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando si sarebbe andato a scontrare contro un'autovettura guidata da un'anziano. Per il 24enne, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, non c'è stato nulla da fare. Scene di estremo dolore all’arrivo dei parenti del giovane sul luogo della tragedia.

Le forze dell'ordine stanno esaminando i rilievi per poter fare chiarezza. L'anziano invece sarebbe rimasto ferito in modo non grave ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Aveva solo 24 anni il giovane ragazzo che nella serata di sabato 16 novembre è tragicamente deceduto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella città di Reggio Calabria.

Le iniziali del suo nome sono W. Z.

L'incidente si è verificato nella zona sud della città, precisamente sulla via che dal rione Modena conduce al quartiere San Sperato, proprio di fronte al campo del Coni. Le cause dello scontro sono in corso di chiarimento da parte delle forze dell'ordine che si sono recate sul luogo, ma a quanto pare il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, una Honda di grossa cilindrata, quando si sarebbe andato a scontrare contro una Fiat Panda bianca guidata da un uomo di 64 anni.

Lo scontro tra i due mezzi è stato molto forte e ad avere la peggio è stato proprio il 24enne che sarebbe praticamente deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul luogo si sono recati rapidamente i sanitari del 118 per provare a soccorrerlo e a salvargli la vita, ma i sanitari ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Sul luogo dell'incidente oltre a numerosi curiosi, si sono recati anche alcuni parenti del ragazzo, i quali si sono abbandonati a scene di comprensibile dolore e disperazione dopo aver visto il corpo del loro congiunto sotto a un lenzuolo bianco.

Le condizioni di salute dell'automobilista 64enne che è rimasto coinvolto nell'incidente, non sarebbero invece particolarmente gravi.

Le forze dell'ordine hanno dovuto interrompere il traffico per poter consentire la rimozione della salma e dei mezzi rimasti coinvolti nell'incidente. I carabinieri hanno anche iniziato ad effettuare tutti i rilievi utili per poter ricostruire nei migliori dei modi la dinamica di questo incidente stradale mortale e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.

Nelle prossime ore si dovrebbe avere maggiore chiarezza.