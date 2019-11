L’attore e modello Godfrey Gao è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, dopo essere stato trasportato in ospedale in condizioni disperate. Un lutto doloroso che sta sconvolgendo il mondo dello spettacolo, in particolare modo per le circostanze del malore che ha colpito il giovane: stava infatti partecipando ad un reality show che si gira a Singapore.

L’attore avrebbe detto di non riuscire più a continuare subito prima di accasciarsi a terra

Godfrey Gao, di soli 35 anni, stava partecipando ad un noto reality, intitolato Chase Me a Ningo, quando è stato colto dal malore che gli è costato la vita.

Nel gioco, che si gira a Singapore, si sfidano due squadre, quella degli inseguitori e quella dei fuggiaschi. Godfrey faceva parte dei fuggiaschi e quindi doveva scappare dai suoi avversari. Ma mentre correva si è fermato, spiegando di non riuscire più a correre, di non poter continuare: quelle sarebbero state le sue ultime parole, perché dopo averle pronunciate si è accasciato a terra. Immediatamente è stato soccorso dai sanitari e raggiunto dagli altri concorrenti del reality, che si sono resi conto della gravità della situazione.

Il giovane è stato portato in ospedale, dove però è deceduto circa due ore dopo il suo arrivo. La causa della morte sarebbe un arresto cardiocircolatorio.

Il cordoglio di tutto il mondo per un lutto inaspettato

Godfrey Gao era noto in tutto il mondo per essere stato il primo modello asiatico a posare per Louis Vuitton nel 2011, ma era una celebrità soprattutto in Asia e in Canada. Proprio in Canada si era trasferito da piccolo con tutta la sua famiglia. Gao era nato a Taipei il 22 settembre 1984 da madre malese e padre taiwanese.

Il grande successo per lui è arrivato grazie al suo ruolo in Shadowhunters, la città di ossa, del 2013, adattamento fantasy del noto romanzo. Il giovane aveva solo 35 anni e non aveva avuto problemi di salute rilevanti prima del grave malore durante il gioco televisivo. Un morte che è quindi giunta del tutto inaspettata e che ha sconvolto tutti i fan dell’uomo. Sui social, in particolar modo su Twitter, si susseguono messaggi degli ammiratori dell’artista che si interrogano sulle circostanze della sua morte, avvenuta sotto l’occhio delle telecamere.

Circolano infatti alcuni video dei primi secondi dopo il malore dell’uomo, ma le immagini sono confuse e si può cogliere solo la disperazione degli astanti. Intanto la società di produzione del reality sportivo al quale Gao stava partecipando, ha emesso un comunicato nel quale dichiara che il giovane era molto amato dagli spettatori e che la sua perdita è estremamente dolorosa. Nessun commento è invece giunto, per ora, dalla famiglia del giovane attore deceduto.