Sono ore di angoscia ed apprensione a Conegliano, popoloso comune in provincia di Treviso. Letizia Diana, 17enne di origine romena, è scomparsa da domenica 24 novembre. I genitori, preoccupati, credono che la figlia sia con un uomo più grande, un individuo poco raccomandabile, conosciuto in chat. La madre, Ioana Botezatu, teme addirittura che possa essere stata coinvolta in un traffico di minori e su Facebook ha lanciato un accorato appello. Del caso di Letizia Diana, stasera, si occuperà anche la trasmissione di Federica Sciarelli, 'Chi l'ha visto?'.

La scomparsa di Letizia Diana

Domenica mattina, intorno alle 8, Letizia, è uscita dalla sua abitazione nel centro di Conegliano; salutando la mamma, le ha assicurato che sarebbe rientrata dopo la messa. La giovane, però, non è più tornata a casa e, quando la madre ha provato a contattarla telefonicamente, non è riuscita: il suo cellulare, infatti, risulta sempre spento. Anche gli account social della 17enne (da WhatsApp a Facebook, passando per Instagram) sono stati chiusi.

Ioana Botezatu, preoccupata, si è rivolta ai carabinieri di Conegliano che hanno subito provveduto ad attivare il protocollo di ricerca delle persone scomparse.

Domenica, Letizia Diana (che è alta 1,60 cm e ha i capelli rossi) indossava un giubbotto verde militare con cappuccio caratterizzato da un bordo di pelliccia, dei blue-jeans strappati in qualche punto e delle scarpe sportive modello "Converse" di colore nero. Non ha con sé alcun documento di identità. La redazione di "Chi l'ha visto?', nelle scorse ore, ha provveduto a preparare la "scheda di scomparsa" e a caricarla sul proprio sito. Nella puntata in onda stasera, Federica Sciarelli, dedicherà ampio spazio al caso.

L'incubo del traffico di minori

Letizia Diana è una ragazza tranquilla: dopo aver lasciato gli studi per un breve periodo, aveva deciso di riprenderli e quest'anno dovrà sostenere gli esami di terza media. Qualche tempo fa, però, la giovane, ha conosciuto in chat un ragazzo più grande, un certo Bogdan Oprea (27 anni) ed è cambiata. Secondo quanto raccontato dalla mamma, infatti, nelle ultime settimane, Letizia. era diventata più taciturna e aveva manifestato l'intenzione di raggiungere in Germania "l'amico virtuale".

Forse, domenica, aveva appuntamento proprio con quell'uomo, che l'ha convinta a scappare con lui.

Gli inquirenti, per il momento, hanno deciso di estendere le ricerche in tutta Italia. e stanno indagando a 360 gradi, senza escludere alcuna ipotesi. Neppure quella più agghiacciante, paventata dalla signora Ioana Botezatu: quella del rapimento. La donna, infatti, teme, che la sua Letizia possa essere coinvolta in una tratta di minori. Nell'appello condiviso su Facebook, ha spiegato che la famiglia pensa che la ragazza sia con il 27enne: forse sono a Piacenza, dove vive una sorella del giovane.

"Un loro amico - ha precisato disperata - ci ha raccontato che Oprea fa traffico di minori ed è intenzionato a portarla in Germania".