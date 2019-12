Tragico weekend di sangue sulle strade italiane, almeno sei i morti negli incidenti stradali accaduti tra la notte di venerdì e quella di sabato. Diffusi dall'osservatorio Asaps i dati degli incidenti avvenuti a ottobre e novembre nel fine settimana, si tratta di numeri incredibili: cinquanta morti e oltre centosessanta feriti. Tra le cause degli incidenti: il consumo di droga, alcol e sopratutto la distrazione per l'uso degli smartphone.

L’incidente più grave si è verificato nella notte di sabato a Noventa di Piave (Venezia), dove in uno scontro frontale hanno perso la vita tre ragazzi sotto i venticinque anni.

Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine che stanno verificando le cause dell'incidente, la causa sarebbe l'invasione della corsia opposta da parte della Punto guidata da Chiara Brescaccin (24 anni) che aveva al suo fianco Matteo Gava (20 anni) a causa di una distrazione. L'auto ha così centrato la Citroen C3 sulla quale viaggiava Giulia Bincoletto (25 anni), di rientro dai festeggiamenti per una laurea di amici. Al momento gli investigatori escludono sia ghiaccio che nebbia come possibili cause dell'incidente, tutte le giovani vittime sono decedute sul colpo.

Mamma e figlia morte nel Veronese

Mamma e figlia sono decedute nell'incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 7 a San Gregorio di Veronella, secondo una prima ricostruzione le due donne che viaggiavano a bordo di una Peugeot e si sono scontrate frontalmente con una Golf guidata da un 22enne di Albaredo d'Adige, in seguito all’impatto la Peugeot si è capovolta, e nonostante il pronto intervento dei Vigili del fuoco e del 118, le due donne sono morte sul colpo. Il ragazzo gravemente ferito è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Borgo Trento di Verona.

Venerdì notte morto ragazzo nel Pescarese

Tragico incidente stradale venerdì notte a Pianella (Pescara), un ragazzo di ventiquattro anni è morto alla guida di un furgone che è andato a schiantarsi contro un albero, secondo gli investigatori la causa potrebbe essere un colpo di sonno. L'incidente è avvenuto dopo le due, in contrada Valle Pelillo, in prossimità del bivio per Caprara, sulla Statale 602. Nonostante i soccorsi immediati per il giovane non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata nell'Obitorio dell'Ospedale di Pescara.

La vittima è Lorenzo Giralico, originario di Roma e residente a Pianella. Il ragazzo, abitante con la nonna, era uscito da casa dopo le ventidue, per recarsi a Pescara, per visionare un'auto usata da acquistare. Sulla strada del ritorno la tragedia. Grande partecipazione ai funerali dello sfortunato giovane, celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa di Sant' Antonio a Pianella.