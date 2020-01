Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric, è scomparso da Torre Del Greco e non si hanno sue notizie da dieci giorni. Il suo amico e fotografo Alex Fiumara ha chiesto, attraverso i social, di diffondere la notizia. La madre ha già sporto denuncia di scomparsa al commissariato di Polizia.

Scomparso l'ex fidanzato di Nina Moric: sui social i suoi amici diffondono l'appello

Il 32enne Luigi Mario Favoloso, ex gieffino e compagno di Nina Moric, si è allontanato da casa lasciando l'auto, senza documenti ed effetti personali.

La sua famiglia è molto preoccupata ed ha chiesto aiuto alle Forze dell'ordine. Su Facebook, Alex Fiumara, amico e fotografo del modello ha chiesto agli utenti di diffondere la notizia della scomparsa, in modo da favorire il ritrovamento del giovane. Luigi Favoloso vive stabilmente a Milano, ma si è recato a Torre Del Greco per riunirsi con la sua famiglia in occasione delle vacanze di Natale. Secondo quanto ha dichiarato la madre, Loredana Fiorentino, agli inquirenti, pare che il giovane le avesse detto di voler restare un po' da solo nei giorni che precedono il Capodanno, ma da allora avrebbe fatto perdere le tracce di sé.

Dallo scorso 29 dicembre nessuno dei suoi amici o familiari lo ha sentito ed è scattato l'allarme.

L'ex gieffino Luigi Favoloso è sparito: i famigliari chiedono aiuto a chiunque sappia qualcosa

Il giovane è stato per diversi mesi al centro della cronaca rosa per la sua relazione burrascosa con la modella croata Nina Moric e per aver indossato un maglietta sessista contro la giornalista Selvaggia Lucarelli: quel gesto gli era costato l'espulsione dalla casa del Grande Fratello del 2018. Originario di Torre Del Greco, Favoloso ha vissuto per molto tempo in Svezia ed è titolare di una ditta di import/export di tessuti. Inoltre, il 32enne fa il modello ed è proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto la sua ex compagna Nina Moric nel 2014. Con lei ha vissuto una relazione che è durata quattro anni tra alti e bassi, ed è finita qualche mese fa.

Veroni Satti, molto amica di Nina Moric, si è unita all'appello dei familiari di Luigi, chiedendo a tutti i suoi sostenitori di contattare urgentemente lei o la madre del ragazzo nel caso in cui dovessero avere qualunque informazione su di lui. Anche altri inquilini del Grande Fratello si sono aggiunti alla Satti, diffondendo così la notizia il più possibile: il vincitore del Gf15, Alberto Mezzetti e il Ken Umano Angelo Sanzio hanno espresso la loro vicinanza all'amico scomparso. La ex compagna di Luigi Favoloso, Nina Moric ha invece condiviso con i suoi fan un pensiero dai toni differenti: "L'amore è rimanere e non sparire e far preoccupare i propri cari". Secondo la modella, la sparizione del modello sarebbe una mossa strategica dopo la loro separazione.