Fabrizio Corona il 25 dicembre ha avuto la possibilità di incontrare suo figlio, Carlos Maria. L’imprenditore questa estate è tornato di nuovo in carcere, con l’accusa di aver trasgredito alcuni divieti. Tuttavia dai primi di dicembre Corona ha lasciato San Vittore. Questo non significa che, ad oggi, Corona sia un uomo libero. Al contrario, l'ex marito della Moric è stato trasferito in un istituto di cura. Secondo il parere dei medici, l’ex paparazzo non avrebbe più retto al carcere. Inoltre, avrebbe sviluppato una resistenza alle cure farmacologiche.

Tuttavia il giudice incaricato ha precisato che Corona continuerà a scontare la sua pena fuori dalla casa circondariale, ma non potrà mai allontanarsi dall'istituto.

L'incontro tra Fabrizio e Carlos

Nella giornata di ieri, sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è apparso uno scatto in cui l'ex fotografo dei vip ed il figlio 17enne si sono scambiati un tenero abbraccio. Come didascalia sono state utilizzate delle parole molto semplici, proprio per non rovinare l'atmosfera: "Regalo mio più grande".

Ovviamente, lo scatto è stato pubblicato dallo staff di Fabrizio Corona. In pochi istanti la foto di Carlos e Fabrizio è diventata virale ed ha conquistato il web: all'indirizzo dei due sono arrivati tantissimi commenti. La scatto in cui padre e figlio si abbracciano ha ottenuto oltre 26mila likes.

Tra i vari commenti va segnalato anche quello di Nina Moric. La modella croata, vedendo suo figlio mentre abbraccia dolcemente suo padre, non ha potuto fare altro che plaudire al loro incontro: "E non servono parole". Il quadretto familiare può essere solo un grande aiuto per risolvere la situazione giudiziaria dell'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona e Nina Moric: vicini per il bene del figlio

Fabrizio Corona e Nina Moric, dopo anni di battaglie legali, finalmente hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra.

I due ex coniugi, per il bene del proprio figlio, hanno deciso di riallacciare i rapporti e mettere da parte gli attriti legati al passato. Da quando Fabrizio e Nina si sono rappacificati, anche Calos sembra essere più sereno.

La scorsa estate i genitori dell’adolescente hanno trascorso alcuni giorni di vacanza insieme. Vedendo spesso i due ex coniugi insieme, alcuni fan avevano ipotizzato e sognato un ritorno di fiamma della coppia. Sebbene Fabrizio Corona e Nina Moric siano apparsi di nuovo spensierati proprio come lo erano in passato, i due diretti interessati hanno precisato che non torneranno più a formare una coppia. Fabrizio e Nina hanno capito che l'unica cosa che conta per loro è vedere felice il figlio nato dal loro matrimonio.