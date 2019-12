Sarà un Natale bellissimo per i familiari di Nadia Bacchetti e di Melania Peroni. Le due sedicenni, entrambe ospiti di una casa famiglia di Brescia, avevano fatto perdere le loro tracce giovedì mattina. Tra ieri ed oggi, però, sono rientrate dai loro cari. Nadia si è presentata dalla madre a Gavardo (comune della bassa Valle Sabbia), alle ore 20 di lunedì 23 dicembre, mentre la sua amica, Melania è stata ritrovata in città nella giornata di questa Vigilia di Natale.

La loro storia ricorda per certi versi quella di Lisa Sartori. La sedicenne di Lana (Bolzano), si è allontanata dalla comunità dove viveva da qualche tempo, martedì 19 novembre, per raggiungere un'amica a Silandro (in Val Venosta), la quale nonostante gli accorati appelli della mamma, ancora non è stata ritrovata.

Nadia è tornata a casa

Intorno alle ore 20 di ieri sera, Nadia ha suonato il citofono dell'abitazione di mamma Tatiana dicendo, semplicemente "Sono io". La donna, che da giovedì viveva un vero e proprio incubo, è subito corsa ad abbracciarla. Poi, ha accompagnato la figlia (che nonostante i giorni trascorsi in strada è parsa in buone condizioni di salute) dai carabinieri di Salò, che l'hanno ascoltata a ungo ascoltata. In queste ore, anche la Polizia di Stato (a cui sono state affidate le indagini) ha sentito Nadia.

Ancora, però, non è chiaro dove la ragazzina sia stata in questi giorni.

Papà Fabio, che vive a Vestone (sempre in provincia di Brescia) nel fine settimana aveva diffuso diverse fotografie della figlia e lanciato un accorato appello: "Dove sei, amore mio?" aveva scritto, disperato su Facebook. Ieri sera, dopo averla ritrovata, sui social aveva annunciato, felicissimo, "Nadia è tornata". Poi, dopo aver dichiarato che, finalmente avrebbe ricominciato a vivere e aver ringraziato tutti quanti si erano prodigati per riportare a casa la sedicenne, aveva ricordato che Melania ancora non si trovava.

Dopo poche ore, però, è arrivata un'altra bella notizia: anche l'amica di Nadia è tornata in comunità e trascorrerà il Natale circondata dagli affetti più cari.

Anche Melania è stata ritrovata

Nadia e Melania avevano fatto perdere le loro tracce giovedì 19 dicembre.

Poco prima delle 8 del mattino erano uscite dalla casa famiglia di cui sono ospiti per andare a scuola (un istituto professionale di Brescia, non lontano dal centro commerciale FrecciaRossa), ma in classe non sono mai arrivate. Non avendo più notizie delle giovani studentesse, i dirigenti della comunità ed i familiari avevano dato l'allarme e subito erano iniziate le ricerche.

Dopo quasi una settimana, oggi, anche Melania - che come l'amica si era allontanata volontariamente - ha deciso di rientrare in comunità. Come confermato dalla Questura di Brescia a Fanpage, la ragazzina si trovava in città, ospite di qualche "conoscente" più grande che, nonostante la minore età, l'aveva tenuta "nascosta".