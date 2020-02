Domenica 23 febbraio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. La conduttrice del talk-show per un momento ha accantonato il mondo del gossip e si è messa in collegamento con il premier Giuseppe Conte, per ricevere gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Barbara D'Urso ha in particolare chiesto dei chiarimenti al Presidente del Consiglio in merito ai voli dalla Cina bloccati in ritardo. Quest'ultimo punto è stato oggetto di discussione di numerosi virologi e giornalisti.

Inoltre Carmelita ha posto alcune domande al premier in merito al futuro della Lombardia cosa sulla quale Conte ha deciso di non esprimersi.

Il Presidente del Consiglio imbarazzato dalle domande di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha aperto il talk-show di Canale 5 rivolgendo alcune domande sul Coronavirus al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La conduttrice di Live-Non è la D'Urso ha subito cercato di mettere a suo agio il premier, dicendogli che gli avrebbe dato del tu come fa sempre con i suoi ospiti.

La replica di Conte non ha tardato ad arrivare: "Faccia pure".

Durante il collegamento con Conte, la D'Urso è andata subito al dunque: "Scusami presidente, avete chiuso i voli dalla Cina. Ma i primi giorni non erano chiusi: queste persone facevano scalo a Dubai". La conduttrice Mediaset ha puntualizzato che lei stessa con l'aiuto dei suoi collaboratori ha documentato che per tre giorni alcune ragazze sono entrate in Italia senza ricevere controlli facendo regolarmente scalo in Germania.

A quel punto Giuseppe Conte ha cercato di smentire quanto detto in precedenza da Barbara D'Urso: "Lei dice che sono passati tre giorni. Io dico anche meno". Il Presidente del Consiglio ha ribadito poi che l'Italia ha applicato delle rigide misure di sicurezza rispetto agli altri paesi europei.

Nel corso dell'intervista la conduttrice di Live-Non è la D'Urso ha fatto presente che in pochi giorni l'Italia è diventato il terzo paese nel mondo per numero di contagi da Coronavirus.

Inoltre Carmelita ha evidenziato che in questo momento nei supermercati sta accadendo di tutto per comprare beni di prima necessità. Per l'ennesima volta la replica del presidente non ha tardato ad arrivare. Giuseppe Conte ha rivelato che in Italia non è in atto una carestia, dunque gli organi competenti faranno il massimo per fornire assistenza sanitaria e approvvigionamento alimentare.

Giuseppe Conte cambia discorso su una domanda della conduttrice di Live

Prima di chiudere il capitolo legato al Coronavirus, Barbara D'Urso è stata protagonista di un'altra domanda scottante nei confronti del Presidente del Consiglio.

La conduttrice di Live-Non è la D'Urso senza troppi giri di parole ha esclamato: "Cosa succederà qui a Milano? Dicci la verità". Con molto imbarazzo il Presidente del Consiglio ha deciso di cambiare argomento, parlando della polemica nata con Matteo Salvini. Conte ha spiegato che lo scorso sabato ha interrotto il Consiglio dei Ministri per mettersi in contatto con Giorgia Meloni prima e Silvio Berlusconi poi. A quel punto la conduttrice non ha potuto fare altro che congedare il suo ospite.