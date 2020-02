A siglare una richiesta formale urgente, rivolta all'assessore della Regione Sicilia Antonio Schiavone, sono stati, recentemente, i segretaro delle principali confederazioni sindacali, Alfio Mannino, Claudio Barone, Sebastiano Cappuccio, congiuntamente ai relativi segretari generali dei pensionati dell'Isola Maurizio Calà, Antonino Toscano e Alfio Giulio per sollecitare la convocazione urgente del "Tavolo di Lavoro permanente".

Il "Tavolo", istituito con un protocollo d'intesa tra le sigle Cgil, Cisl, Uil, Fnp Cisl, Spi Cgil, Uilp Uil Sicilia, l'A.N.C.I.

e l'assessorato alla Famiglia, al Lavoro e alle Politiche sociali della Regione Siciliana, intende regolare e determinare l'indirizzo e il controllo delle modalità di attuazione degli interventi in materia di welfare.

L'intervento dei sindacati in Sicilia

Ad intervenire in merito, il segretario generale Uil Pensionati Sicilia, Antonino Toscano, che ha spiegato come il tavolo in questione fosse stato convocato dall'assessore Schiavone lo scorso 21 gennaio, ma rinviato senza alcuna data precisa: incontro fortemente voluto dal sindacato da quest'ultimo rappresentato, ma che, ad oggi, è stato disatteso nonostante le pressioni e l'annuncio di mobilitazioni di piazza da parte del sindacato.

Un'ennesima, mancata possibilità di interlocuzione serrata e costante che, a detta del segretario Toscano, si rivelerebbe necessaria per dare risposte chiare e concrete ai numerosi bisogni espressi dai soggetti siciliani più deboli in tema di welfare e di politiche sociali.

La Sicilia, fulcro delle politiche di welfare

Proprio tematiche quali le politiche sociali ed Il welfare, che meriterebbero azioni organiche in quanto particolarmente delicate, richiederebbero un confronto continuo tra l'assessorato e tutti i soggetti coinvolti, ma non hanno, ad oggi, avuto il giusto riscontro da parte delle realtà interessate.

"Costituire i tavoli con le parti sociali - ha osservato il segretario - non può rappresentare la risposta del governo regionale alle istanze dei sindacati".

Sicilia, l'obiettivo dei tavoli e le prospettive per giovani ed anziani

Terminando il proprio intervento, il segretario Antonino Toscano ha detto: "I tavoli, nella loro formulazione, costituiscono l'esito di mesi di mobilitazione, a partire dalla legge sulla non autosufficienza, per proseguire con l'ampliamento della 14^ mensilità passando per la rivalutazione e la tassazione delle pensioni e il paniere Istat e devono concludersi con soluzioni adeguate da fornire alla collettività per rispondere alle esigenze degli anziani e dare prospettive di speranza ai giovani".