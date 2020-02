A Terrasini, in provincia di Palermo, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato mortalmente davanti ad una discoteca intorno alle 4:00 di lunedì 24 febbraio. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica del litigio ma, al momento, non ci sono indagati.

Paolo La Rosa muore in seguito a una rissa davanti ad una discoteca

La tragedia si è consumata nella notte scorsa, intorno alle 4:00 del mattino di lunedì, 24 febbraio. Paolo La Rosa, un giovane di 21 anni, è stato accoltellato davanti alla discoteca Millenium, a Terrasini, in provincia di Palermo.

Il ragazzo, originario di Cinisi, era il figlio del titolare del noto ristorante "Grace". In seguito al litigio, la vittima è stata trasportata dal personale sanitario del 118 all'ospedale di Partinico, ma è deceduto poco prima di arrivare alla struttura. I carabinieri della compagnia di Carini, arrivati sul posto subito dopo la tragedia, stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti di vita del ragazzo.

Secondo una prima ricostruzione proveniente dalla testimonianza dei presenti, Paolo La Rosa sarebbe stato coinvolto in una rissa degenerata nell'accoltellamento della vittima.

Il giovane sarebbe stato colpito da più fendenti al torace e allo stomaco dopo la chiusura del locale. Le Forze dell'ordine stanno procedendo con la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere comunali per fare chiarezza su quanto accaduto ed individuare il colpevole. I militari hanno già ascoltato diversi testimoni ma, al momento, non risulta alcun indagato. Secondo alcune indiscrezioni, il giovane sarebbe stato aggredito da un branco di almeno tre persone e le modalità porterebbero a pensare ad un regolamento di conti.

Si lavora per individuare i colpevoli della morte del 21enne

Il sindaco di Terrasini, Giusuè Maniaci, ha voluto esprimere il suo dispiacere e la sua vicinanza alla famiglia di La Rosa con un post su Facebook. "Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo", ha scritto il primo cittadino che si è dichiarato affranto per quanto successo, sia come padre che come sindaco e cittadino.

Inoltre, nella sua nota, Maniaci ha invitato le Forze dell'ordine ad adoperarsi per individuare al più presto i colpevoli di questa tragedia e consegnarli alla giustizia. Infine, il primo cittadino ha manifestato la sua vicinanza al dolore della famiglia della giovane vittima.

Il parroco di Terrasini ha annunciato la sospensione de "La Corrida", la manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi oggi nel paese palermitano, in segno di lutto e di rispetto per il dolore dei famigliari della vittima. Don Davide Rasa ha invitato tutta la parrocchia a riprendere in mano questa società dopo l'accoltellamento che ha distrutto una famiglia.

Il corpo della vittima è stato trasportato al Policlinico di Palermo, dove domani sarà effettuata l'autopsia.