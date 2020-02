Continua ad aumentare in varie zone del mondo il numero dei contagiati dal Coronavirus Covid-19. Nelle ultime ore anche il vice ministro della Salute iraniano Iraj Harirchi è risultato positivo al virus. A diffondere la notizia è stato un suo collaboratore. Per l'Iran si tratta del 95° caso accertato finora. Lo stato islamico ha registrato finora 15 vittime e risulta tra i paesi islamici più esposti. Qom sarebbe la città epicentro del focolaio.

BREAKING: Iran's deputy health minister tests positive for coronavirus; he had previously looked unwell during a press conference pic.twitter.com/at0DHN0m3a — BNO Newsroom (@BNODesk) February 25, 2020

Coronavirus in Iran: anche il vice ministro della salute e un parlamentare fra i contagiati

La repubblica islamica finora ha 95 casi accertati di Covid-19.

L'epicentro del focolaio sarebbe la città di Qom, in cui sono stati registrati ben 16 casi, mentre Teheran ne presenta 9. Finora, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Irna, il bilancio delle vittime è di 15 persone.

Solo poche ore fa il vice ministro della Salute Iraj Harirchi aveva dichiarato in un video che il virus sarà sconfitto al più presto. Hanno fatto il giro dei social network e di diversi siti d'informazione le immagini della conferenza stampa di Harirchi, tenuta ieri insieme al portavoce del governo Ali Raibiei, in cui il vice ministro appare visibilmente affaticato e si asciuga più volte il sudore della fronte.

Anche Mahmoud Sadeghi, parlamentare riformista, ha fatto sapere in un tweet di essere contagiato dal coronavirus Covid-19. Poco dopo, in un video, ha lanciato un appello alla magistratura affinché liberi i prigionieri politici. Nello stesso video ha poi invitato a non preoccuparsi delle sue condizioni di salute e che il problema coronavirus sarà superato "grazie all'unità nazionale e alla stretta osservanza delle regole sanitarie".

Il coronavirus in Italia

In Italia intanto continua la psicosi per il coronavirus e ne risente anche il dibattito politico, che risulta più nervoso. Se da un lato le forze politiche più vicine al Governo Conte cercano di tranquillizzare i cittadini e invitano a non farsi prendere dal panico, dall'altro le forze politiche dell'opposizione criticano l'esecutivo per la gestione del virus in Italia, a loro giudizio non ottimale, e puntano il dito contro il premier.

Ad aggravare questo clima ci ha pensato il noto vignettista Vauro con una vignetta ironica sul leader del Carroccio Matteo Salvini. L'ex Ministro dell'Interno, intento a parlare in un comizio mentre sputa e ha la bava alla bocca, viene deriso dal disegnatore toscano che scrive sotto il disegno: "La bava è contagiosa". Vauro, che da anni ama bersagliare i personaggi politici del centrodestra, viene criticato per la vignetta. Molti italiani, in un momento in cui la paura sembra avere la meglio anche sulla satira, sicuramente non riescono ad apprezzare.