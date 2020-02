Una bambina messicana di 7 anni è stata ritrovata morta nei giorni scorsi in una discarica a cielo aperto in una zona alla periferia sud di Città del Messico. Fatima Cecilia Aldriguett Antón è stata rapita all'uscita della scuola, torturata, violentata e poi uccisa. Quel giorno Maria Magdalena, la mamma della piccola Fatima ha avuto un imprevisto ed è arrivata in leggero ritardo a prendere la figlia a scuola. In quel ridotto spazio di tempo la piccola è stata sequestrata. Dalle ricostruzioni effettuate sembra che una donna sia riuscita a farsi consegnare la bambina dalla scuola e poi tenendola per mano l'abbia fatta uscire dalla scuola.

Nelle telecamere di sicurezza le ultime immagini di Fatima

Nelle immagini delle telecamere di sicurezza si vede Fatima uscire con questa donna, da lì è calato il silenzio e non si è saputo più nulla su di lei fino alla devastante scoperta. Era in un terreno non coltivato in un luogo non troppo lontano da quello in cui è avvenuto il rapimento. La piccola Fatima è stata trovata in mezzo ai rifiuti. L'esame autoptico ha confermato che la piccola prima di esssere uccisa è anche stata violentata. La fine della piccola Fatima ha riaperto la rabbia dei messicani che chiedono da tempo maggiore sicurezza e vedono una escalation di episodi di Cronaca Nera.

E si sono trovati di fronte ad un ennesimo episodio di violenza. La procura di Città del Messico ha diffuso l'identikit della donna promettendo anche una ricompensa di 2 milioni di pesos (quasi centomila euro) a chiunque fornisca informazioni che possano consentire di arrivare alla cattura.

L'urlo della mamma: vogliamo che sia fatta giustizia

Maria Magdalena Anton mamma di Fatima, ha chiesto alla sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum che sia fatta giustizia.

Ha indicato anche un uomo, tale Alan Herrera, che sarebbe a suo giudizio il colpevole dell'omicidio della figlia in quanto in passato avrebbe già ucciso sua sorella e suo cognato. Ma le autorità messicane hanno confermato che l'uomo sarebbe deceduto già da 10 anni. È stata arrestata una coppia che al momento è accusata del sequestro e della morte di Fatima. La famiglia della piccola Fatima si è lamentata per il ritardo con il quale hanno preso il via le ricerche.

Sono iniziate infatti almeno 24 ore dopo la scomparsa della bimba.

Ha preso la parola anche il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador. Le sue parole però hanno causato polemiche visto che ha accusato della morte della piccola "la morale individualista e le idee conservatrici". La madre ha replicato che se si fosse trattato del figlio del presidente avrebbe mosso di tutto sostenendo invece di non avere ricevuto nessun aiuto dallo Stato.