Da diversi giorni Barbara Palombelli è al centro di continui attacchi e provocazioni a seguito delle frasi pronunciate nel corso dell’ultima puntata di Stasera Italia, programma di informazione in onda su Rete 4.

La giornalista e conduttrice del programma di successo Forum, in quella occasione, era in collegamento con diversi ospiti, tra cui il sindaco di Bergamo: ‘Il 90% dei morti da Covid-19 è nelle regioni del Nord. Forse sono persone più ligie che vanno sempre a lavorare?’ aveva dichiarato la donna per giustificare la diversità dei numeri nel contagio da Nord a Sud.

Parole, queste, che hanno scatenato il caos sui social: in molti infatti l’hanno accusata di essere razzista e classista con i lavoratori del Sud Italia. Com'era prevedibile è arrivata la risposta della giornalista romana, che ha spiegato la propria versione dei fatti tramite un lungo post su Facebook.

Barbara Palombelli risponde alle critiche su Facebook: ‘La libertà d’opinione è sacra’

È stato servendosi di un lungo post su Facebook che la Palombelli ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti, allontanando con forza ogni accusa di razzismo.

‘La libertà d’opinione è sacra. La diffamazione via web è un reato’. Così dichiara Barbara Palombelli, aggiungendo, inoltre, che i suoi avvocati sono già a lavoro e che del caso si occuperanno magistratura e polizia postale. Insomma, la moglie dell’ex sindaco di Roma ha rigettato con forza l'idea di passare per un qualcuno di razzista: ‘Estrapolare una frase da un contesto in sui si parlava di Bergamo, è un’operazione scorretta’.

La conduttrice di Forum tuona: ‘Non è il momento delle polemiche. Non risponderò a nessuno’

La conduttrice ha cercato di spiegare come nel suo discorso non debba essere minimamente cercata un’ideologia razzista, in quanto, durante il collegamento con gli ospiti e il sindaco Gori 'si parlava dei bergamaschi e del loro senso del dovere, del fatto che vanno a lavorare anche con la febbre. Volevamo capire perché proprio Bergamo fosse la città più colpita, fosse la martire in Italia’, ha aggiunto la donna.

Le ultime righe del post sono molto chiare e dure: ‘Qualcuno ha capito male, non è tempo delle polemiche, non risponderò a nessuno’. In attesa che questa brusca polemica possa trovare conclusione, Barbara Palombelli tornerà in onda con Stasera Italia questa sera: c'è grande attesa per capire se la donna farà un qualche riferimento al caos mediatico che la vede protagonista in prima linea da qualche giorno.