Nella giornata di ieri, 7 luglio 2020, sono stati resi i noti i palinsesti delle reti di Discovery Channel della prossima stagione televisiva. Tante sono le novità che andranno in onda sul piccolo schermo. Molte le conferme. A partire da quella di Flavio Montrucchio. Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello, oggi affermato conduttore, sta vivendo infatti un periodo d’oro in campo lavorativo. Visto il successo dell’attuale stagione di Primo appuntamento, la rete ha deciso di confermarne una nuova stagione per inizio 2021, probabilmente a gennaio. Saranno prodotto circa 20 puntate che andranno in onda in prima serata su Real Time.

Le puntate inedite copriranno più di cinque mesi di palinsesto, ma per il marito di Alessia Mancini non è finita qui.

La prossima stagione di Flavio Montrucchio

Per Flavio Montrucchio ci saranno altri impegni: dopo il buon debutto, anche in termini di ascolti, della scorsa edizione di Bake off Italia - All stars battle, a dicembre arriverà Junior bake off. A seguire, condurrà anche Bake off - dolci sotto un tetto. Insomma una stagione televisiva, la prossima, davvero molto intensa e ricca di impegni per uno dei concorrenti più amati della storia del Grande Fratello.

Guardando in generale i nuovi palinsesti, colpisce l’assenza del daytime di Amici di Maria De Filippi. Da sette anni, a partire dalle 13.50, infatti andava in onda la striscia quotidiana di un’ora.

Discovery ha spiegato che è terminato il contratto, avente durata di 7 anni, con la De Filippi. Per questo motivo dunque, a partire dal prossimo autunno, le immagini della scuola saranno un’esclusiva Mediaset.

Le novità di Discovery Channel

Dopo il successo della versione inglese, sbarca sul canale 31 del digitale terreste Naked attraction.

Il programma prevede la presenza in studio di un conduttore e di una serie di personaggi, uomini e donne, completamente nudi. Un esperimento molto particolare che in Italia non passerà di certo inosservato. Ancora non si sa chi andrà a condurre questa prima edizione. Arriva anche Ti spedisco in convento: sarà una versione ibrida del Collegio di Rai 2 e di altri reality.

Delle ragazze, tutte bellissime e interessate solo all'aspetto fisico, saranno spedite in un convento. In questo luogo dovranno dedicarsi esclusivamente alla preghiera e al lavoro. Sul fronte ascolti costante è la crescita di Discovery. Come ha sottolineato l’amministratore delegato Alessandro Araimo, Discovery ha totalizzato l’8% di share nelle 24 ore con il +10% di share rispetto allo scorso anno.