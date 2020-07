Nuovo appuntamento con Made In Sud lunedì 13 luglio. Lo show comico in onda su Rai 2 ha fatto registrare ottimi ascolti ancora una volta. Per Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutta la sua squadra, un buon risultato. Nel corso della quinta e penultima puntata, lo show ha totalizzato 1.624.000 spettatori con uno share dell’8.04%. Numeri davvero importanti. Ancora una volta, dunque, si conferma la voglia del pubblico di ironia e di comicità in un periodo complicato come questo. Da ricordare che Made In Sud è uno dei pochi programmi andati in onda in versione inedita durante l’emergenza sanitaria.

Lo show comico ha raggiunto dei picchi di share elevati in target specifici. Analizzando nel dettaglio, infatti, è il programma in prime time più visto dai giovani tra i 15 e i 19 anni. In questa fascia, Stefano De Martino ha totalizzato il 12.9% di share.

Ascolti di lunedì 13 luglio

Quella andata in onda ieri sera si può considerare una puntata davvero particolare. Made In Sud, infatti, ha ottenuto il record di ascolti anche sul target regionale in Valle D’Aosta e in Campania. Nella prima regione si è arrivati a punte del 39.9% di share. Nella terra natia di Stefano, invece, il 30.3% di share. Ecco nel dettaglio gli ascolti delle altre reti italiane. Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano 2.

La serie di Andrea Camilleri ha interessato 4.233.000 spettatori, pari al 21.2% di share. Secondo programma più visto di ieri sera è il film romantico Appuntamento con l’amore, in onda su Canale 5. La rete Mediaset ha totalizzato 1.875.000 spettatori, pari al 9.7% di share. Restando sempre sulle reti di Berlusconi, su Italia 1 è andato in onda il film 47 Ronin.

Questo ha coinvolto 1.036.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 invece Quarta Repubblica ha interessato 933.000 spettatori con il 5.9% di share. Guadando alle reti digitali di Sky e Discovery, i risultati sono ben diversi. In particolare, su Tv8 Premonition segna 501.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Mani di Fata ha raccolto 300.000 spettatori con l’1.4%.

'Ogni Mattina'

Intanto, ieri, è iniziata la terza settimana di messa in onda di Ogni Mattina. Il programma va ogni giorno in onda su Tv 8 con Adriana Volpe e il giornalista Alessio Viola. Il contenitore di daytime, giorno dopo giorno, piano piano, sta crescendo in ascolti e pubblico, anche se non come ci si aspettava. Certo, riuscire a raggiungere ottimi ascolti immediatamente non è cosa semplice. Bisogna ricordare, infatti, che, oltre ad essere in pieno periodo estivo, su Tv8 non c’era mai stato un programma in diretta in onda dalle 10 alle 14. Questi mesi estivi, dunque, serviranno al programma per costruire una propria solida identità e fidelizzare il pubblico.