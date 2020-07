Novità nella storia di Gossip più discussa del momento. Belen Rodriguez, dopo le pesanti informazioni lanciate da Dagospia, ha smentito ogni cosa. La conduttrice argentina, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha messo a tecere ogni forma di gossip. Ricordiamo che negli ultimi giorni, la testata giornalistica diretta da Roberto D’Agostino aveva lanciato lo scoop di una presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. I due protagonisti della vicenda hanno smentito subito queste dicerie. In particolare, il conduttore di Made In Sud ha dichiarato di essere semplicemente un amico della romana e del marito.

Ha invitato, inoltre, ad andarci cauti vista la presenza di figli. Alessia, invece, si è limitata a pubblicare una fotografia con un libro di Wody Allen "A proposito di niente". Foto, questa, che sa di smentita. Adesso è arrivata anche quella di Belen. Con questa, dunque, il caso può dirsi chiuso.

La smentita di Belen

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni... non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”. Queste sono state le parole scritte da Belen Rodriguez. Con Alessia Marcuzzi dice di avere un ottimo rapporto di stima e rispetto reciproco. Insomma, stando alle sue parole, il tradimento non c’è mai stato. Dunque, le continue e pesanti accuse lanciate a Stefano De Martino in questi giorni sarebbero frutto semplicemente di fake news.

Le critiche, di fatto, viste le dichiarazioni della Rodriguez, sarebbero prive di fondamento. In molti, addirittura, hanno riportato a galla anche il tradimento verso Emma Marrone, all’epoca di Amici. “Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere...” ha continuato l’argentina.

Ha poi aggiunto che trova di pessimo gusto tutto ciò che i giornali hanno scritto in questi giorni.

Alessia e Belen a Napoli

Sembra chiudersi così quello che in molti hanno definito il gossip dell’estate. Intanto, come riporta il sito Giornalettismo, Alessia sarebbe in attesa del marito nella romantica cornice di Capri.

Segno, questo, del fatto che le notizie degli ultimi giorni non hanno avuto una conseguenza negativa sulla storia d’amore tra lei e il marito Paolo. Anche Belen e Stefano De Martino sono stati paparazzati nei paraggi di Napoli. Belen, come riporta il settimanale Chi, è stata fotografata mentre si baciava con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Con le dichiarazioni di Belen, insomma, si chiude questa parentesi di gossip. Per i tre protagonisti della vicenda è giunto il tempo di voltare pagina e guardare al futuro.