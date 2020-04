In Corea del Nord destano preoccupazione le condizioni di salute di Kim Jong-un, la cui ultima apparizione pubblica risale al 12 aprile. Secondo il quotidiano di Seul 'Daily NK', il dittatore coreano avrebbe subito un intervento al cuore e ora sarebbe in convalescenza. L'intelligence americana, invece, starebbe valutando rapporti che parlano di gravi complicanze post operatorie. Il governo nordcoreano per il momento non ha fornito nessuna notizia ufficiale. Nel frattempo il '38north', sito web dedicato all'analisi e al monitoraggio degli affari interni della Corea del Nord, ha pubblicato tre immagini satellitari che mostrano il treno di Kim Jong-un fermo alla stazione “privata” del suo resort balneare a Wonsan.

Le immagini, sostiene il sito, avvalorano i rapporti secondo cui Kim si troverebbe in una zona d'élite sulla costa orientale del paese.

Corea del Nord, è giallo sulle condizioni di salute di Kim Jong-un

Dal 12 aprile del dittatore coreano Kim Jong-un non si hanno più notizie. La salute precaria del leader che sarebbe già affetto da problemi cardiaci e da diabete continua a essere un'incognita per la cronaca internazionale. Le speculazioni sulle sue condizioni di salute sono aumentate dopo la sua assenza il 15 aprile alle celebrazioni del 'Giorno del Sole', il compleanno di suo nonno Kim Il-sung, fondatore del regime.

Secondo il quotidiano di Seul 'Daily NK', gestito principalmente da disertori della Corea del Nord, il leader nordcoreano avrebbe subito un intervento cardiovascolare all'inizio di aprile e ora sarebbe in convalescenza in una delle sue proprietà. Il giorno successivo la 'Cnn', citando una fonte dei servizi segreti Usa, ha fatto sapere che l'intelligence americana sarebbe entrata in possesso di alcuni rapporti secondo cui Kim sarebbe in “gravi condizioni di salute” dopo l'intervento chirurgico.

Il governo della Corea del Sud sostiene di non aver rilevato nulla di insolito al di là del confine e che il leader coreano sembra gestire normalmente gli affari di stato. Anche dalla Cina sono arrivate informalmente delle smentite, ma secondo la notizia diffusa giovedì da 'Reuters', Pechino avrebbe inviato una delegazione di medici in Corea del Nord e il motivo non è stato reso noto.

38noth pubblica le immagini di un treno a Wonsan: 'Appartiene a Kim'

'38north', sito web di monitoraggio della Corea del Nord che ha sede a Washington, ha pubblicato il 25 aprile alcune immagini satellitari che potrebbero - il condizionale è d'obbligo - smentire le voci di una presunta morte del leader coreano. I satelliti hanno ripreso un treno parcheggiato nella stazione di comando di Wonsan, nel complesso riservato alla famiglia Kim. Il convoglio, che si ritiene appartenga a Kim Jong-un, sarebbe stato individuato sia il 21 che il 23 aprile. "La presenza del treno non assicura la presenza del leader nordcoreano né indica nulla sulle condizioni di salute, ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si trova in una zona d'élite sulla costa orientale del paese", afferma il rapporto del 38north che ha riportato una dettagliata descrizione del complesso di Wonsan.

Al suo interno ci sarebbero nove grandi strutture residenziali, un centro ricreativo, un parco, un poligono di tiro, un porto e un molo coperto che si crede possa essere utilizzato per il suo yacht. Adiacente alla stazione ferroviaria, poi, si trova una piccola pista originariamente utilizzata per gli aerei leggeri che nella seconda metà del 2019 è stata convertita in una pista da equitazione per assecondare l'ultimo hobby del dittatore coreano.

Il dittatore potrebbe essere in quarantena

Stando a quanto riporta 'Repubblica', l’ipotesi che Kimg Jong-un si trovi a Wonsan in buone condizioni sarebbe avvalorata da fonti anonime di intelligence americane e sudcoreane.

Secondo il quotidiano sudcoreano 'Dong-a Ilbo', che cita in forma anonima un funzionario di governo americano, il dittatore coreano si sarebbe trasferito a Wonsan per precauzione, dopo che alcuni ufficiali di alto rango sono risultati positivi al Covid-19. “Kim sembra aver lasciato Pyongyang, che ha un'alta densità di popolazione, come misura preventiva" avrebbe riferito il funzionario riguardo ai motivi per cui il leader nordcoreano non appare più in pubblico.