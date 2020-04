Continua l’aumento delle persone positive al coronavirus. Ad oggi in Italia, dall’inzio dell’epidemia, si conteggiano 172.434 contagiati totali, con un aumento di 3.786 nuovi positivi in 24 ore. Aumentano anche i decessi, oggi in totale sono 22.745 e in 24 ore i nuovi deceduti sono 575. Buone notizie sul fronte guariti, in totale i guariti sono 42.727 e rispetto a ieri si riscontrano 2.072 nuovi guariti.

Aggiornamento bollettino del 17 aprile

Di seguito riportato l’ultimo bollettino della Protezione Civile sui dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: i casi accertati oggi sono 1.041 e il totale si porta a 64.135, confermandosi la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: i nuovi casi sono 348 e portano il totale a 21.834;

Veneto: con 384 nuovi casi in 24 ore, il totale aumenta a 15.374;

Piemonte: rispetto a ieri ci sono 695 nuovi positivi e il nuovo totale è di 19.803 contagiati;

Marche: 86 casi nuovi 5.668 il totale;

Toscana: 167 nuovi malati in più di ieri 8.110 il totale;

Liguria: si registra un aumento di 149 casi rispetto alla giornata di ieri e il totale sale a 6.188;

Lazio: I casi in più sono 144 e il totale si assesta a 5.524;

Campania: in 24 ore i nuovi risultati positivi al tampone sono 64 e fanno salire il totale a 3.951;

Provincia autonoma di Trento: 82 nuovi contagiati 3.376 il totale;

Puglia: i 69 nuovi positivi fanno salire il totale a 3.327;

Friuli Venezia Giulia: per effetto dei 59 nuovi infetti, il totale sale a 2.675;

Bolzano: nella provincia autonoma i casi in più sono 29 e portano il totale a 2.296;

Sicilia: sull’isola i 46 nuovi contagi portano il totale a 2.625;

Abruzzo: in 24 ore si registrano 97 nuovi casi e il totale sale a 2.443;

Umbria: 8 nuovi contagi 1.337 il totale da inizio epidemia;

Valle d’Aosta: 22 casi in più di ieri 993 il totale;

Sardegna: a causa dei 14 nuovi infetti, il totale sull’isola sale a 1.178;

Calabria: -18 nuovi infetti portano il totale a 991;

Basilicata: 1 nuovo malato 337 il totale;

Molise: con i 6 nuovi casi il totale sale a 269 e si conferma la regione meno colpita dal coronavirus.

Aggiornamento coronavirus in Europa e nel resto del mondo

I casi di coronavirus al mondo toccano la terribile cifra di 2.200.000 e crescono al ritmo di quasi 100.000 ogni 24 ore. I morti totali per Covid-19 sarebbero quasi 150.000 a livello globale, in crescita di 7.000 unità al giorno, mentre i malati in terapia intensiva ed in condizioni critiche sarebbero almeno 56.000. Guardando al lato positivo, i guariti sarebbero oltre 550.000, in crescita di circa 10.000 su base giornaliera. La diffusione del virus appare fuori controllo negli Stati Uniti dove sia la curva epidemiologica che il numero di morti giornalieri non accennano a migliorare.

In Europa si registra un tasso di crescita molto sostenuto nell’Est, fino a poche settimane fa marginalmente colpito dal contagio. Peggiora anche la situazione in America del Sud mentre suscita clamore l’aggiornamento dei decessi in Cina: 1.290 morti fino ad oggi non conteggiati sollevano nuove ombre sui numeri cinesi. Di seguito il dettaglio dei paesi più impattati dal coronavirus (Italia esclusa):

· Stati Uniti: sono circa 680.000 casi negli Usa e 35.000 i morti;

· Spagna: brutta giornata anche ieri nella penisola iberica dove si sono raggiunti i 185.000 casi e si sono superati i 19.000 decessi;

· Francia: ben 17.000 casi in un giorno (probabilmente i risultati dei test sospesi a Pasqua) e totale che arriva a 165.000 con circa 18.000 vittime;

· Germania: superati i 4.000 morti totali, mentre i positivi al Covid-19 sono circa 138.000;

· Regno Unito: superati i 100.000 contagi e i 13.000 decessi;

· Cina: circa 400 nuovi casi in 24 ore ma soprattutto 1.290 morti, frutto di un riconteggio;

· Iran: 79.000 malati di coronavirus e quasi 5.000 vittime nel paese asiatico;

· Turchia: altri 5.000 casi in 24 ore e totale che sale a 74.000, mentre i morti confermati sono 1.643;

· Belgio: oltre 36.000 malati totali e 5.163 vittime;

· Russia: ben 4.000 casi giornalieri in Russia dove si superano i 32.000 positivi totali, anche se i morti sono solo 273.